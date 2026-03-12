Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?"

Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?"

KV Diksmuide Oostende (KVDO voor de vrienden) staat met nog zes speeldagen te gaan tweede in de Tweede Amateurklasse A van Voetbal Vlaanderen. De coach werd er de deur gewezen, maar bij de supporters is er een andere Kop-van-Jut.

Dieter Vandendriessche is niet langer trainer van KV Diksmuide Oostende. De 0-2 nederlaag tegen Torhout afgelopen vrijdag kostte hem de kop. Door een 4 op 12 staan ze ondertussen acht punten in het krijt bij leider Mandel United.

Diksmuide Oostende pakt amper 4 op 12 en doet slechte zaak in klassement

Als Oostende nog naar de Eerste Amateurklasse wil, zal het dat via de eindronde moeten doen meer dan waarschijnlijk. Na twee promoties op rij is het aan de nieuwe staff om voor een derde promotie op rij te gaan zorgen.

Benny Jonckheere is de nieuwe T1 voorlopig, terwijl ook Gino Caen mee aan boord komt bij de club. Het team zoekt ondertussen naar een oplossing op lange(re) termijn om de honneurs te komen waarnemen, zo klinkt het.

Supporters viseren ook ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke van Diksmuide-Oostende

Ondertussen zijn de supporters streng voor het bestuur. Zij waren vol overtuigd van de kwaliteiten van Dieter Vandendriessche. Voor hen is de Kop-van-Jut dan ook niemand minder dan publiek figuur Karl Vannieuwkerke. "Gaan we een Coucke doen?"

"Respect is ver te zoeken na alles wat Dieter voor de club heeft gedaan", aldus een reactie op facebook. "Wie doet er de mislukte aankopen? Die moeten ze ontslaan", "Karl zal wel een vriendje een postje beloofd hebben" en "Misschien eens een brief schrijven naar je ex-trainer, daar ben je goed in Karl" klonk het onder meer.

