Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

Hij is Directeur Voetbal bij de Red Bull-groep sinds 1 januari 2025: de naam van Jürgen Klopp doet al een tijdje de ronde voor een comeback op het voorplan. De Duitser zou niet bij een nieuwe club tekenen, maar mogelijk wél bondscoach worden van de Mannschaft, nog vóór het WK in de VS!

Op 26 januari 2024 maakte Liverpool in een persbericht bekend dat Jürgen Klopp de club aan het einde van het seizoen zou verlaten. Hij wilde een stap opzij zetten na een trainerscarrière die hem al meer dan 20 jaar heeft afgemat, sinds zijn start bij Mainz in 2001.

De nieuwe job van Jürgen Klopp bij de Red Bull-groep

De Duitser zat echter niet lang zonder uitdaging, want in oktober 2024 liet de Red Bull-groep weten dat hij vanaf 1 januari 2025 zou aantreden als "Director of Football". Een heel ander soort rol dan die als hoofdcoach.

Het gaat namelijk om een toezichthoudende rol over de clubs binnen de holding, waaronder RB Leipzig in Duitsland, RB Salzburg in Oostenrijk, maar ook Paris FC in Frankrijk, waar het Oostenrijkse bedrijf tussen 10 en 15 procent van de aandelen bezit.

Jürgen Klopp op de bank van de Mannschaft op het WK?

De voorbije weken doen er echter verschillende geruchten de ronde over een mogelijke comeback van Jürgen Klopp. Een terugkeer naar Liverpool of een opvallende entree op de bank van Real Madrid werden door enkele buitenlandse media genoemd.

Twee clubs die Jürgen Klopp niet zal vervoegen, volgens informatie van BILD in Duitsland. Wel sluit het medium niet uit dat de in Stuttgart geboren coach zijn zetel bij Red Bull kan verlaten. Het zou zelfs kunnen dat hij neerstrijkt op de bank... van de Duitse nationale ploeg, en zo deelneemt aan het wereldkampioenschap dat over enkele maanden in Noord-Amerika van start gaat.



