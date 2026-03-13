Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

Giacomo Angelini, CEO van Standard, zet zijn zoektocht naar de ideale investeerder voort. Er tekent zich een lijst met zes profielen af.

De Luikenaar heeft volgens Sudinfo niet minder dan een dertigtal kandidaten ontmoet. Na een eerste selectie zouden er nog slechts zes investeerders overblijven, allemaal buitenlanders, waarvan er één al een intentieverklaring heeft ingediend.

Zij zouden 100% van de aandelen van Matricule 16 willen overnemen. Giacomo Angelini heeft op dit moment een voorkeur voor drie van de zes kandidaten.

Twee van die kandidaten zouden ervoor openstaan om de huidige directie aan te houden. De toekomst van sportief directeur Marc Wilmots en van Pierre François zou echter in het gedrang kunnen komen als er een nieuwe investeerder komt die de leiding wil wijzigen.

Drie belangrijke controles

Elk profiel wordt grondig onderzocht. Drie elementen worden systematisch nagekeken: de volledige identiteit van de uiteindelijke begunstigde, zijn financiële draagkracht en zijn intenties en plannen voor de club.

Die verschillende punten kwamen vorige week aan bod tijdens een vergadering tussen Giacomo Angelini, Pierre François, Marc Wilmots en de voorzitters van de supportersclubs om het dossier te bespreken. Het Standard-bestuur hoopt nu dat een van de kandidaten zich snel concreet zal positioneren.





Giacomo Angelini verzekert dat Standard op de huidige manier nog kan blijven functioneren, ook al is dat niet de eerste bedoeling, en dat de zoektocht naar een toekomstige investeerder met de nodige voorzichtigheid zal worden voortgezet.