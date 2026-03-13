Volg KAA Gent - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 13/03/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"
Foto: © photonews

Het wordt vrijdagavond een bijzonder duel in de Jupiler Pro League wanneer KAA Gent het opneemt tegen SV Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek was het een turbulente week na het ontslag van Sven Vandenbroeck, waardoor clubicoon Steve Colpaert tijdelijk het roer overneemt. 

Hij staat meteen voor een stevige opdracht tegen een Gent dat volop mikt op de Champions’ Play-offs. Colpaert, die als speler liefst 250 wedstrijden voor Zulte Waregem afwerkte, werd begin dit jaar nog toegevoegd aan de staf van Vandenbroeck. 

Het ontslag van zijn hoofdcoach kwam hard aan. “Het ontslag van Sven was voor iedereen een verrassing”, vertelde de interim-trainer. “We hebben de week proberen aan te vatten zoals elke andere. Het was vooral belangrijk om positiviteit te brengen vanaf de eerste training.”

De 39-jarige Colpaert kijkt voorlopig niet verder dan de komende wedstrijd. “Hoofdtrainer blijven is momenteel niet aan de orde. Ik lig daar helemaal niet wakker van”, klinkt het nuchter. Toch blijft hij ambitieus en volgt hij ondertussen een Pro Licence-opleiding. Tegen Gent wil hij enkele accenten verleggen. “Ik ga mijn gameplan niet op tafel gooien, maar we hebben deze week extra gewerkt aan efficiëntie in beide zestienmeters.”

Rik De Mil waarschijnlijk zonder Kanga

Aan de overkant staat met Rik De Mil een oude bekende. Colpaert werkte eerder met hem samen bij Club Brugge en KVC Westerlo. “Dat kan een voordeel zijn”, lachte hij. “Rik heeft me de kneepjes van het vak geleerd. Het zal een mooi weerzien zijn.”

Voor Gent staat er veel op het spel in de strijd om een plaats in de Champions’ Play-offs. De Mil maakte duidelijk hoe belangrijk het duel is. “Dit is als een Champions League-finale voor ons”, klonk het. “We moeten het veld opstappen met die mindset. Anders gaan we problemen hebben.”

Toch moet De Mil puzzelen in zijn ploeg. Wilfried Kanga is twijfelachtig na zijn blessure tegen KV Mechelen, waardoor youngster Cissé opnieuw in de basis kan starten. Daarnaast is linksachter Araujo geschorst. “We zullen ons een beetje moeten aanpassen. Soms moet je eens out of the box denken”, besloot De Mil. Zo belooft het een boeiende avond te worden in Gent.

Prono KAA Gent - Zulte Waregem

KAA Gent wint
Gelijk
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Zulte Waregem Zulte Waregem wint
80% 12.73% 7.27%
Populairste
2-1
(90x)		 2-0
(46x)		 3-1
(23x)

Vergelijking KAA Gent - Zulte Waregem

Positie

6
12

Punten

39
29

Gewonnen

11
7

Verloren

11
13

Gescoorde doelpunten

44
37

Doelpunten tegen

42
45

Gele kaarten

45
44

Rode kaarten

4
3

Onderlinge duels gewonnen

24
11
17
19/10 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/07 14:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/07 19:00 KAA Gent KAA Gent 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/03 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-6 KAA Gent KAA Gent
11/09 21:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
06/03 21:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/11 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KAA Gent KAA Gent
18/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-7 KAA Gent KAA Gent
29/11 16:00 KAA Gent KAA Gent 0-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KAA Gent KAA Gent
03/03 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 KAA Gent KAA Gent
04/08 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
03/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 KAA Gent KAA Gent
24/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 5-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
05/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 KAA Gent KAA Gent
16/10 14:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/05 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-2 KAA Gent KAA Gent
01/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 KAA Gent KAA Gent
28/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KAA Gent KAA Gent
17/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/02 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 KAA Gent KAA Gent
29/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 KAA Gent KAA Gent
24/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/08 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 KAA Gent KAA Gent
21/01 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
11/09 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 KAA Gent KAA Gent
30/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KAA Gent KAA Gent
19/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 5-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 5-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KAA Gent KAA Gent
31/01 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/01 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 KAA Gent KAA Gent
28/09 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 KAA Gent KAA Gent
22/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/11 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
10/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KAA Gent KAA Gent
25/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/02 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 KAA Gent KAA Gent
18/09 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KAA Gent KAA Gent
17/09 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/12 13:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KAA Gent KAA Gent
08/08 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
06/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
🎥 Het grote werkpunt van KAA Gent is meteen ook een waarschuwing richting Zulte Waregem

🎥 Het grote werkpunt van KAA Gent is meteen ook een waarschuwing richting Zulte Waregem

11/03 3

KAA Gent heeft tegen KV Mechelen een goede zaak gedaan in de strijd om de Champions' Play-offs. Door de 3-1 zege staan ze opnieuw in de top-6, met nog amper twee speeldagen...

Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

12/03

Na het vertrek van Sven Vandenbroeck staat Steve Colpaert tijdelijk aan het roer bij SV Zulte Waregem. De voormalige verdediger neemt vrijdag de rol van interim-coach op zi...

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

07:40

KAA Gent staat vrijdagavond voor een wedstrijd met enorme inzet. Tegen Zulte Waregem kunnen de Buffalo's een grote stap zetten richting de Champions' Play-offs, maar de dru...

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

10:15

Het wordt vrijdagavond een bijzonder duel in de Jupiler Pro League wanneer KAA Gent het opneemt tegen SV Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek was het een turbulente week na het ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven
