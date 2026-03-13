LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

Het wordt vrijdagavond een bijzonder duel in de Jupiler Pro League wanneer KAA Gent het opneemt tegen SV Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek was het een turbulente week na het ontslag van Sven Vandenbroeck, waardoor clubicoon Steve Colpaert tijdelijk het roer overneemt.

Hij staat meteen voor een stevige opdracht tegen een Gent dat volop mikt op de Champions’ Play-offs. Colpaert, die als speler liefst 250 wedstrijden voor Zulte Waregem afwerkte, werd begin dit jaar nog toegevoegd aan de staf van Vandenbroeck.

Het ontslag van zijn hoofdcoach kwam hard aan. “Het ontslag van Sven was voor iedereen een verrassing”, vertelde de interim-trainer. “We hebben de week proberen aan te vatten zoals elke andere. Het was vooral belangrijk om positiviteit te brengen vanaf de eerste training.”

De 39-jarige Colpaert kijkt voorlopig niet verder dan de komende wedstrijd. “Hoofdtrainer blijven is momenteel niet aan de orde. Ik lig daar helemaal niet wakker van”, klinkt het nuchter. Toch blijft hij ambitieus en volgt hij ondertussen een Pro Licence-opleiding. Tegen Gent wil hij enkele accenten verleggen. “Ik ga mijn gameplan niet op tafel gooien, maar we hebben deze week extra gewerkt aan efficiëntie in beide zestienmeters.”

Rik De Mil waarschijnlijk zonder Kanga

Aan de overkant staat met Rik De Mil een oude bekende. Colpaert werkte eerder met hem samen bij Club Brugge en KVC Westerlo. “Dat kan een voordeel zijn”, lachte hij. “Rik heeft me de kneepjes van het vak geleerd. Het zal een mooi weerzien zijn.”

Voor Gent staat er veel op het spel in de strijd om een plaats in de Champions’ Play-offs. De Mil maakte duidelijk hoe belangrijk het duel is. “Dit is als een Champions League-finale voor ons”, klonk het. “We moeten het veld opstappen met die mindset. Anders gaan we problemen hebben.”





Toch moet De Mil puzzelen in zijn ploeg. Wilfried Kanga is twijfelachtig na zijn blessure tegen KV Mechelen, waardoor youngster Cissé opnieuw in de basis kan starten. Daarnaast is linksachter Araujo geschorst. “We zullen ons een beetje moeten aanpassen. Soms moet je eens out of the box denken”, besloot De Mil. Zo belooft het een boeiende avond te worden in Gent.