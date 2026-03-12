Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na het vertrek van Sven Vandenbroeck staat Steve Colpaert tijdelijk aan het roer bij SV Zulte Waregem. De voormalige verdediger neemt vrijdag de rol van interim-coach op zich voor het duel tegen KAA Gent.

“Het was vooral belangrijk om positiviteit te brengen vanaf de eerste training”, klinkt het in HLN. Het ontslag van Vandenbroeck kwam volgens Colpaert als een verrassing voor de hele club. Toch probeerde de staf de week zo normaal mogelijk te laten verlopen. “We hebben de week proberen aan te vatten zoals elke andere week”, aldus de interim-trainer.

Voor Colpaert is het een bijzondere rol bij de club waar hij zelf jarenlang speelde. De ex-verdediger kwam tijdens zijn carrière tot liefst 250 wedstrijden voor Zulte Waregem. Na zijn afscheid als speler in 2021 werkte hij als assistent bij onder meer Club Brugge KV, KVC Westerlo en FCV Dender EH.

Steve Colpaert ligt niet wakker van zijn toekomst als hoofdtrainer

Over zijn eigen toekomst maakt Colpaert zich voorlopig geen zorgen. Zoals Nicky Hayen en Jérémy Taravel al bewezen, kan een assistent heel snel doorgroeien. “Hoofdtrainer blijven is momenteel niet aan de orde. Ik lig daar helemaal niet wakker van”, zegt hij. Zijn focus ligt volledig op de ploeg en de komende wedstrijd.

Toch blijft hij ambitieus. Colpaert volgt momenteel een Pro Licence-opleiding en voelt veel vertrouwen vanuit de club. “Ik wil vooral niks forceren. Ook als trainer bekijk ik het match per match.”


Voor het duel tegen Gent wil hij enkele accenten verleggen, zonder al te veel prijs te geven over zijn plan. Het weerzien met Rik De Mil, met wie hij samenwerkte bij Club NXT, maakt het duel extra speciaal. “Gent is een topploeg. Wij zullen 200 procent moeten zijn om daar iets te rapen.”
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (13/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Zulte Waregem
Steve Colpaert

Meer nieuws

Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

23:00
KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

22:52
Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

22:30
Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

21:40
Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

22:02
Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK

Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK

21:00
1
Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

20:40
10
"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

20:20
La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor

La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor

20:00
2
Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B

Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B

19:00
Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes

Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes

19:40
1
KRC Genk onder zware druk: "De ergste nachtmerrie"

KRC Genk onder zware druk: "De ergste nachtmerrie"

19:20
1
Stevige uithaal: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven"

Stevige uithaal: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven"

18:00
'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie'

'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie'

18:20
Trump pakt door en bedreigt nu ook Iraans voetbalelftal: "Voor hun eigen leven en veiligheid..."

Trump pakt door en bedreigt nu ook Iraans voetbalelftal: "Voor hun eigen leven en veiligheid..."

18:40
2
De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters

De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters

17:40
11
Waar is ex-Anderlechtspeler? Al sinds juli geen match meer gespeeld ...

Waar is ex-Anderlechtspeler? Al sinds juli geen match meer gespeeld ...

17:20
DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op

DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op

17:00
5
Jackpot rinkelt bij Club Brugge: ook Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten

Jackpot rinkelt bij Club Brugge: ook Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten

16:30
Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

15:30
KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

16:00
📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

15:15
Ineens gelooft ook helemaal afgeschreven dure Anderlecht-miskoop in tweede kans, net zoals Rits

Ineens gelooft ook helemaal afgeschreven dure Anderlecht-miskoop in tweede kans, net zoals Rits

14:40
1
Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

15:00
LIVE: KRC Genk moet thuis resultaat boeken, Freiburg-coach doet opvallende uitspraak

LIVE: KRC Genk moet thuis resultaat boeken, Freiburg-coach doet opvallende uitspraak

14:07
Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd

Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd

14:20
8
Tussen 2 en... 14 dossiers per ploeg om te behandelen: véél werk voor de Belgische teams Analyse

Tussen 2 en... 14 dossiers per ploeg om te behandelen: véél werk voor de Belgische teams

13:00
3
Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany

Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany

14:00
3
'Cercle Brugge wil teams uit Premier League aftroeven voor parel uit Serie A'

'Cercle Brugge wil teams uit Premier League aftroeven voor parel uit Serie A'

13:30
2
"Ritme blijft belangrijk": onverwachte naam duikt op bij Club NXT

"Ritme blijft belangrijk": onverwachte naam duikt op bij Club NXT

13:15
Speler Club Brugge maakt indruk in Spanje: "Ik moet terug naar Brugge, maar ..."

Speler Club Brugge maakt indruk in Spanje: "Ik moet terug naar Brugge, maar ..."

12:40
2
Hoe win je een derby? Wolke Janssens legt het haarfijn uit

Hoe win je een derby? Wolke Janssens legt het haarfijn uit

12:10
De vreemdste transfer van Anderlecht: gehaald omwille van zijn club én... zijn makelaarskantoor

De vreemdste transfer van Anderlecht: gehaald omwille van zijn club én... zijn makelaarskantoor

11:40
3
4 zeges die alles veranderen: is de strijd om het behoud in de Challenger Pro League donderdag al beslist?

4 zeges die alles veranderen: is de strijd om het behoud in de Challenger Pro League donderdag al beslist?

12:20
1
Eden Hazard komt terug op één van de zeldzame 'schandalen' uit zijn carrière

Eden Hazard komt terug op één van de zeldzame 'schandalen' uit zijn carrière

12:00
Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"

Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"

11:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 13/03 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over KRC Genk - Freiburg: 1-0 TIGERMANIA TIGERMANIA over De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters TIGERMANIA TIGERMANIA over DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op PureInsane PureInsane over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld Dantie Dantie over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd seaside seaside over Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?" Kevin DB Kevin DB over La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor SmurF SmurF over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood Johnnie Walker Johnnie Walker over Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract Vital Verheyen Vital Verheyen over Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved