Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

Na het vertrek van Sven Vandenbroeck staat Steve Colpaert tijdelijk aan het roer bij SV Zulte Waregem. De voormalige verdediger neemt vrijdag de rol van interim-coach op zich voor het duel tegen KAA Gent.

“Het was vooral belangrijk om positiviteit te brengen vanaf de eerste training”, klinkt het in HLN. Het ontslag van Vandenbroeck kwam volgens Colpaert als een verrassing voor de hele club. Toch probeerde de staf de week zo normaal mogelijk te laten verlopen. “We hebben de week proberen aan te vatten zoals elke andere week”, aldus de interim-trainer.

Voor Colpaert is het een bijzondere rol bij de club waar hij zelf jarenlang speelde. De ex-verdediger kwam tijdens zijn carrière tot liefst 250 wedstrijden voor Zulte Waregem. Na zijn afscheid als speler in 2021 werkte hij als assistent bij onder meer Club Brugge KV, KVC Westerlo en FCV Dender EH.

Steve Colpaert ligt niet wakker van zijn toekomst als hoofdtrainer

Over zijn eigen toekomst maakt Colpaert zich voorlopig geen zorgen. Zoals Nicky Hayen en Jérémy Taravel al bewezen, kan een assistent heel snel doorgroeien. “Hoofdtrainer blijven is momenteel niet aan de orde. Ik lig daar helemaal niet wakker van”, zegt hij. Zijn focus ligt volledig op de ploeg en de komende wedstrijd.

Toch blijft hij ambitieus. Colpaert volgt momenteel een Pro Licence-opleiding en voelt veel vertrouwen vanuit de club. “Ik wil vooral niks forceren. Ook als trainer bekijk ik het match per match.”



Voor het duel tegen Gent wil hij enkele accenten verleggen, zonder al te veel prijs te geven over zijn plan. Het weerzien met Rik De Mil, met wie hij samenwerkte bij Club NXT, maakt het duel extra speciaal. “Gent is een topploeg. Wij zullen 200 procent moeten zijn om daar iets te rapen.”

