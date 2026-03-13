Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

KV Kortrijk viert zaterdag zijn 125e verjaardag in een uitverkocht stadion, maar coach Michiel Jonckheere wil vooral vermijden dat alle feestdrukte de focus van zijn ploeg afleidt.

Zaterdagavond neemt KV Kortrijk het op tegen Olympic Charleroi. Een wedstrijd als een ander wordt het zeker niet. De club bestaat 125 jaar en dan wordt er ook gevierd als nooit tevoren.

De supporters zouden hun grootste sfeeractie ooit voorbereiden terwijl het stadion volledig uitverkocht is. Trainer Michiel Jonckheere zal er ongetwijfeld van genieten, maar wil niet focussen op de randactiviteiten.

Michiel Jonckheere wil ondanks feestavond van KV Kortrijk geen afleiding tegen Olympic Charleroi

"Dat is allemaal leuk en wij zien ook wel dat alles in gereedheid wordt gebracht om er een feestavond van te maken, maar ik wil vooral dat mijn spelers zich voor de volle 100% concentreren op de match", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Jonckheere wil zich enkel op het sportieve focussen. "Olympic mag dan wel laatste staan, er zit veel ervaring in die ploeg. We moeten dus op onze hoede zijn."

"Een grote show is mooi, maar als het resultaat slecht is, heb je daar weinig aan. Puntenverlies mag deze feestavond niet verpesten. Vroeg proberen te scoren, dat is de boodschap", besluit de T1 van de Kerels.