Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

Foto: © photonews

KV Kortrijk viert zaterdag zijn 125e verjaardag in een uitverkocht stadion, maar coach Michiel Jonckheere wil vooral vermijden dat alle feestdrukte de focus van zijn ploeg afleidt.

Zaterdagavond neemt KV Kortrijk het op tegen Olympic Charleroi. Een wedstrijd als een ander wordt het zeker niet. De club bestaat 125 jaar en dan wordt er ook gevierd als nooit tevoren. 

De supporters zouden hun grootste sfeeractie ooit voorbereiden terwijl het stadion volledig uitverkocht is. Trainer Michiel Jonckheere zal er ongetwijfeld van genieten, maar wil niet focussen op de randactiviteiten. 

"Dat is allemaal leuk en wij zien ook wel dat alles in gereedheid wordt gebracht om er een feestavond van te maken, maar ik wil vooral dat mijn spelers zich voor de volle 100% concentreren op de match", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Jonckheere wil zich enkel op het sportieve focussen. "Olympic mag dan wel laatste staan, er zit veel ervaring in die ploeg. We moeten dus op onze hoede zijn."

"Een grote show is mooi, maar als het resultaat slecht is, heb je daar weinig aan. Puntenverlies mag deze feestavond niet verpesten. Vroeg proberen te scoren, dat is de boodschap", besluit de T1 van de Kerels.

Volg KV Kortrijk - Olympic Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (14/03).

Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

14:40
LIVE: Kanga start gewoon in de basis bij Gent, Colpaert doet enkele aanpassingen

Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

2e klasse

 Speeldag 29
K Beerschot VA K Beerschot VA 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 0-1 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 Luik FC Luik FC
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
KAA Gent KAA Gent 2-2 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 2-4 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren

