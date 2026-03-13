Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

Eindelijk goed nieuws voor Vincent Euvrard en Standard? Er zijn een paar spelers die er dit weekend tegen Antwerp misschien wel zouden kunnen bij zijn. Het wordt dan ook stilaan tijd, want het is spannend in de strijd om de top-6.

Na de nipte zege op Zulte Waregem vorige zondag, trekt Standard komende zondag (16u00) naar Antwerp voor speeldag 29 in de Pro League. De Rouches moeten opnieuw vol voor de drie punten gaan om in de race te blijven voor de Champions Play-offs, en kunnen eventueel zelfs de zesde plaats afsnoepen, afhankelijk van de andere resultaten dit weekend.

Die wedstrijd werd vrijdag op de persconferentie ingeleid door Vincent Euvrard, die de al bekende forfaits bevestigde van Steeven Assengue en Marlon Fossey, en ook dat van Mohamed El Hankouri, die sinds de match tegen La Louvière niet helemaal fit is. Drie spelers trainden deze week niet met de groep mee en ontbreken nog enkele weken.

Fossey, Assengue en El Hankouri, de enige drie afwezigen

De coach van Standard had echter ook goed nieuws: Daan Dierckx trainde de hele week met de groep en is beschikbaar voor de trip naar Antwerp, net als Casper Nielsen, die de laatste vijf minuten meespeelde op het veld van La Louvière en op de Bosuil "tussen de 45 en 60 minuten" zou kunnen spelen.

Over Matthieu Epolo en Teddy Teuma moet Vincent Euvrard nog beslissen. Zij trainden deze week wel mee, maar al meteen terugkeren op Antwerp houdt een risico op een terugval in. Een laatste evaluatie volgt na de afsluitende training van zaterdag.

Geen speciale aanpak voor spelers met schorsingsgevaar

"We zullen de beste oplossing kiezen voor de ploeg en voor de club, rekening houdend met de verschillende mogelijkheden. De spelers die de afwezigen vervingen, hebben het in de voorbije vier matchen goed gedaan."





Opvallend: Euvrard gaat niet kijken naar de match tussen Gent en Zulte Waregem, een duel met een rechtstreekse concurrent voor de top-6. "Maar ik wil geen twee uur slaap verliezen," aldus de T1 van Standard.