Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge"
Foto: © photonews

RSC Anderlecht trekt op zondagnamiddag naar Club Brugge voor een belangrijk duel in de strijd om de topplaatsen in de Jupiler Pro League. Bij paars-wit blijven ze er volop in geloven, zeker nu het team mooie dingen liet zien de voorbije weken qua resultaten.

RSC Anderlecht raakte voorbij Antwerp richting finale van de Croky Cup en ook in de competitie wonnen ze de voorbije weken meermaals tegen Zulte Waregem en OH Leuven. Daardoor lijkt de Champions' Play-offs halen stilaan een formaliteit.

Heeft Club Brugge meer kwaliteit dan Anderlecht? 

Tegen Club Brugge kunnen ze een volgende grote stap zetten in de strijd om de top-6. Maar een overwinning pakken op bezoek in Jan Breydel? Dat is natuurlijk geen makkelijke zaak voor paars-wit. Al is er wel veel geloof.

"Ik vind echt niet dat Club Brugge meer kwaliteit heeft dan ons", aldus Tristan Degreef in De Zondag over de zaak. "Ik vind dat echt. Het is aan ons om dat zondag ook te bewijzen", is de speler van RSC Anderlecht duidelijk over de zaak.

Ontspannen? Geen sprake van volgens Tristan Degreef

"Het is niet dat we nu ontspannen bezig zijn. En als we winnen zondag, dan is het ook opnieuw meteen voeten terug op de grond", wil hij waarschuwen voor de toekomst. En hij had ook nog iets te zeggen over coach Taravel.

Die zou volgens Degreef echt wel zijn kans moeten kunnen krijgen bij Anderlecht. "Waarom niet? Hij doet het toch goed? Maar eerlijk: een coach is belangrijk, maar voor mij maakt het niet uit: ik wil altijd het beste van mezelf geven."

