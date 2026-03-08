Frank Boeckx laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Club Brugge - Anderlecht

Dé topper van het weekend is het treffen tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. Dat lijkt een zeer belangrijk duel te kunnen gaan worden voor beide teams. Frank Boeckx heeft voorbeschouwd op de wedstrijd.

Met nog drie speeldagen voor de boeg is het nog niet duidelijk of het Union SG, Club Brugge of STVV gaat zijn dat de reguliere competitie zal gaan winnen. Volgens Frank Boeckx is dat met oog op een Europees ticket vooral voor STVV belangrijk.

Voor Club Brugge begint het seizoen nu

"Voor Club Brugge is het volle focus op de play-offs en het kampioenschap", meent Boeckx in zijn voorbeschouwing bij DAZN. "Doordat ze nu geen andere doelen meer hebben in de Champions League begint het seizoen voor hen nu écht."

Blauw-zwart wil dan ook graag als leider aan de play-offs kunnen beginnen en dus is de match tegen Anderlecht zeker van belang. Bij paars-wit is er onder Taravel een soort van revival aan de gang: "Het werkt terug."

Match tegen Club Brugge cruciaal voor Anderlecht

"Ze moeten tijd geven aan Taravel om het naar zijn hand te zetten. Hij doet het wel goed. Met een kleine nuance: het is niet tegen de topploegen. Als ze op Brugge een resultaat willen neerzetten, dan zal het héél goed moeten zijn en dan hebben ze een dag nodig zoals op Antwerp."

Als Anderlecht weet te winnen op bezoek bij Club Brugge, dan doen ze wel een zaak richting de Champions' Play-offs. Al komt dat volgens Boeckx sowieso goed: "Ze gaan geen 0 op 9 pakken, dus we mogen hen er wel bij rekenen."