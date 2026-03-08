Frank Boeckx laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Club Brugge - Anderlecht

Frank Boeckx laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Club Brugge - Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dé topper van het weekend is het treffen tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. Dat lijkt een zeer belangrijk duel te kunnen gaan worden voor beide teams. Frank Boeckx heeft voorbeschouwd op de wedstrijd.

Met nog drie speeldagen voor de boeg is het nog niet duidelijk of het Union SG, Club Brugge of STVV gaat zijn dat de reguliere competitie zal gaan winnen. Volgens Frank Boeckx is dat met oog op een Europees ticket vooral voor STVV belangrijk.

Voor Club Brugge begint het seizoen nu

"Voor Club Brugge is het volle focus op de play-offs en het kampioenschap", meent Boeckx in zijn voorbeschouwing bij DAZN. "Doordat ze nu geen andere doelen meer hebben in de Champions League begint het seizoen voor hen nu écht."

Blauw-zwart wil dan ook graag als leider aan de play-offs kunnen beginnen en dus is de match tegen Anderlecht zeker van belang. Bij paars-wit is er onder Taravel een soort van revival aan de gang: "Het werkt terug."

Match tegen Club Brugge cruciaal voor Anderlecht

"Ze moeten tijd geven aan Taravel om het naar zijn hand te zetten. Hij doet het wel goed. Met een kleine nuance: het is niet tegen de topploegen. Als ze op Brugge een resultaat willen neerzetten, dan zal het héél goed moeten zijn en dan hebben ze een dag nodig zoals op Antwerp."

Lees ook... LIVE: Tzolis scoort ei zo na, Anderlecht heeft geluk
Als Anderlecht weet te winnen op bezoek bij Club Brugge, dan doen ze wel een zaak richting de Champions' Play-offs. Al komt dat volgens Boeckx sowieso goed: "Ze gaan geen 0 op 9 pakken, dus we mogen hen er wel bij rekenen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Anderlecht nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

LIVE: Tzolis scoort ei zo na, Anderlecht heeft geluk Live

LIVE: Tzolis scoort ei zo na, Anderlecht heeft geluk

13:38
Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

12:30
Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge"

Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge"

11:31
4
LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

08:40
Nicolo Tresoldi laat zich uit over zijn toekomst en laat er weinig twijfel over bestaan

Nicolo Tresoldi laat zich uit over zijn toekomst en laat er weinig twijfel over bestaan

12:00
Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

13:30
KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

13:00
LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

12:35
1
Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

21:00
23
"Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk?

"Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk?

10:40
61
DONE DEAL: Anderlecht speelt belangrijke pion (ex-Antwerp en Mechelen) kwijt aan Edward Still

DONE DEAL: Anderlecht speelt belangrijke pion (ex-Antwerp en Mechelen) kwijt aan Edward Still

09:40
LIVE: Gent en Mechelen met hyperbelangrijk duel: "Zoals de Champions League halen"

LIVE: Gent en Mechelen met hyperbelangrijk duel: "Zoals de Champions League halen"

10:30
Red Flames maken indruk, Tessa Wullaert rondt mythische kaap

Red Flames maken indruk, Tessa Wullaert rondt mythische kaap

11:00
Imke Courtois spreekt over het WK: "Zekere hypocrisie"

Imke Courtois spreekt over het WK: "Zekere hypocrisie"

10:20
Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update

Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update

09:20
19
Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

19:00
2
Arnar Vidarsson stellig: "Iemand als Marc Overmars zou er nooit aangesteld worden"

Arnar Vidarsson stellig: "Iemand als Marc Overmars zou er nooit aangesteld worden"

09:00
Club Brugge-Anderlecht: de statistieken over 25 jaar en... over 10 jaar tonen groot verschil

Club Brugge-Anderlecht: de statistieken over 25 jaar en... over 10 jaar tonen groot verschil

18:30
De grootste flop van Club Brugge herleeft eindelijk weer

De grootste flop van Club Brugge herleeft eindelijk weer

07:00
2
Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is

Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is

17:30
Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

08:20
2
Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

17:00
6
"Misschien is dat nu normaal": Hans Cornelis verrast met analyse na gelijkspel op Dender

"Misschien is dat nu normaal": Hans Cornelis verrast met analyse na gelijkspel op Dender

06:30
Fred Vanderbiest spiegelt zich plots met KV Mechelen aan... RSC Anderlecht

Fred Vanderbiest spiegelt zich plots met KV Mechelen aan... RSC Anderlecht

22:30
1
Onherkenbaar Genk krijgt ferme tik van Union dat opnieuw belangrijke aanvaller ziet uitvallen

Onherkenbaar Genk krijgt ferme tik van Union dat opnieuw belangrijke aanvaller ziet uitvallen

22:42
Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

14:30
2
Geen twijfel mogelijk? "Hij is 100% de toekomst van de Rode Duivels"

Geen twijfel mogelijk? "Hij is 100% de toekomst van de Rode Duivels"

23:00
2
De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

07/03
"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

21:40
1
Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

16:00
"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

21:20
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Dit zijn alle uitslagen

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Dit zijn alle uitslagen

21:54
1
Dender en Charleroi delen de punten in aangename partij

Dender en Charleroi delen de punten in aangename partij

20:21
Grote emoties richting Champions' Play-offs: "Ik zag mensen een traan laten"

Grote emoties richting Champions' Play-offs: "Ik zag mensen een traan laten"

20:30
"Triest voor mijn spelers": Mazzu duidelijk over verlies van OH Leuven

"Triest voor mijn spelers": Mazzu duidelijk over verlies van OH Leuven

20:00
"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

19:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Club Brugge - Anderlecht: 0-0 Dirk1897 Dirk1897 over "Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk? Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Union SG - KRC Genk: 2-1 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over De grootste flop van Club Brugge herleeft eindelijk weer Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt" TIGERMANIA TIGERMANIA over Franky Van der Elst héél zeker: Westerlo-speler is klaar voor topclub Don Bozhinov Don Bozhinov over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" stephen king stephen king over LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge TIGERMANIA TIGERMANIA over Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update TatstOn TatstOn over Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved