Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

Het gelijkspel tussen Club Brugge en Anderlecht kon billijk genoemd worden. Maar achteraf leefde er bij Anderlecht toch ook een wrang gevoel. Vooral over de 2-2 van Tresoldi.

Achteraf was er in de catacomben nog veel discussie. Bij Anderlecht waren ze niet echt te spreken over wat er gebeurde voor Tresoldi de gelijkmaker in de kruising joeg. Voor Tzolis de voorzet gaf, leek er een fout op Cvetkovic gemaakt te worden.

Bij het herbekijken van de beelden werd de onvrede bij paars-wit nog groter, want er was wel een elleboog van Tzolis op de Servische aanvaller te zien.

Christos Tzolis leek een elleboog te geven aan Cvetkovic voor de 2-2

Cvetkovic bleef echter rechtstaan nadat hij naar zijn gezicht voelde. Als hij naar de grond was gegaan, was er waarschijnlijk wel gefloten geweest of was er minstens naar gekeken.

Bij Anderlecht was er dan ook frustratie: "Ze hebben niet eens naar de beelden gekeken", klonk het. Thorgan Hazard kreeg voor protest zelfs nog geel.

Cvetkovic ging minuten na de feiten wel nog liggen op het veld, maar niemand bij de arbitrage wou terugkomen op de eerdere beslissing.