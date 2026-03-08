Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

Het gaat niet goed met Ajax. De Nederlandse topclub verloor dit weekend van FC Groningen en dat blijkt nu de zwanenzang te zijn geweest van Fred Grim. Een coach met ervaring in de JPL neemt voorlopig over.

Ajax had voor de wedstrijd tegen Groningen slechts één keer gewonnen in vijf competitiewedstrijden. De nederlaag tegen de club uit het noorden van Nederland bleek uiteindelijk de druppel te veel voor Ajax.

De club maakte zondagavond bekend dat het ingrijpt. Fred Grim wordt uit zijn rol ontheven van T1 en gaat opnieuw in de jeugdopleiding aan de slag. Oscar García, die nog aan het roer stond bij OH Leuven, schuift door. Hij werd niet zo lang geleden nog aangesteld als hoofdtrainer van Jong Ajax.

Grim heeft er alles aan gedaan

"Fred en ik hebben vandaag een gesprek gevoerd over wat het beste is voor de club", vertelt technisch directeur Jordi Cruijff op de website van Ajax. "Samen zijn wij het eens dat er iets moet veranderen. Hij is in een moeilijke fase ingesprongen en hij heeft er alles aan gedaan."

"Daar zijn wij hem dankbaar voor. Oscar maakt het seizoen af. De komende maanden zijn heel belangrijk voor de club. We spelen nog acht wedstrijden en daar moeten we samen het maximale uithalen", aldus Cruijff.

Ook Juan Pablo Colinas (keeperstrainer) en Enrique Sanz (fysiektrainer) schuiven door van Jong Ajax naar de eerste ploeg. Paul Nuijten wordt de nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax en krijgt daar in de technische staf hulp van ex-speler Urby Emanuelson.



