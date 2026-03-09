Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

Lommel SK zag weeral een beslissing vallen in de toegevoegde tijd. Tegen Eupen en Lokeren pakte dat goed uit, maar zaterdag sloeg KV Kortrijk in de slotseconden genadeloos toe met de gelijkmaker.

“Die 1-1 kwam aan als een rechtse slag op de kin", zei doelpuntenmaker Ralf Seuntjens aan HBvL. Na een weinig spectaculaire eerste helft brak Seuntjens de ban halverwege de tweede helft met zijn vijftiende van het seizoen. Lommel leek daarna op weg naar de overwinning, maar invaller Zalan Vancsa faalde vijf keer om de voorsprong te verdubbelen.

In de toegevoegde tijd scoorde invaller Ilan Hurtevent de gelijkmaker. “Doelman Ilic deed het goed en er waren enkele ongelukkige aannames", zocht Seuntjens naar verklaringen. “We hadden de match moeten beslissen, maar lieten dat na. Het gebeurde niet bewust; iedereen had de intentie om het goed te doen.”

De goal van Seuntjens kwam na een gemeten voorzet van Tom Reyners, die zijn achtste assist van het seizoen gaf. “Een doelpunt is altijd lekker, maar ik had veel liever de drie punten", vertelde Seuntjens. “Tijdens de rust zei ik tegen Tom om de bal een keer blind voor doel te brengen. Het viel perfect op mijn hoofd.”

Sam de Grand speelt onder zijn niveau

Seuntjens sprak ook lovend over zijn ploeggenoot Sam de Grand, die net terugkeerde uit schorsing. “Sam is een klasse apart. Hij speelt momenteel onder zijn niveau, maar hij moet echt twee treden omhoog. Hij gaat een zeer mooie toekomst tegemoet.”



Ondanks het puntenverlies blijft Seuntjens positief over Lommel SK. “Je zag een dominant en strijdlustig team dat Kortrijk kon onder druk zetten. We hebben de intentie altijd goed uitgevoerd, maar het ontbreekt soms aan efficiëntie in de slotfase.”