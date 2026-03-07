Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

Ivan Leko doet het met Club Brugge bijzonder goed in de Jupiler Pro League. Al is Olivier Deschacht niet onder de indruk.

Club Brugge op niveau?

Zondag staat Club Brugge versus Anderlecht op de agenda in de Jupiler Pro League. Als blauw-zwart in zijn normale doen geraakt, dan moet het in principe gewoon winnen van Anderlecht.

“Waarschijnlijk. Maar hoe vaak hebben we in de competitie al een Club Brugge op niveau gezien?”, vraagt Olivier Deschacht zich af in Het Nieuwsblad. De 24 op 30 van Leko telt voor hem niet.

Volgens het ex-boegbeeld van paars-wit moet je ook kijken naar de prestaties. “Ze zijn de afgelopen weken enkele keren goed weggekomen. Trouwens, als Club Brugge aan het eind van het seizoen de titel niet pakt, is zijn seizoen toch mislukt?”

Brugse hegemonie doorbreken

Gezien hun spelerskern is Club Brugge eigenlijk verplicht kampioen te spelen en een goede Europese campagne telt voor Deschacht niet. “Als Club Brugge geen kampioen speelt, heeft het gefaald.”

Zeker Hans Vanaken is bij Club Brugge bepalend voor het resultaat. “Die centrale as blijft gewoon cruciaal. Als Van­aken, Mechele en Mignolet stoppen, dan zal het weer aan Anderlecht zijn. Dat ben ik honderd procent zeker”, besluit de analist.