Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

De strijd om een plaats in de Champions' Play-offs blijft razend spannend. KRC Genk nam afgelopen weekend de zesde plaats over van KAA Gent, maar met nog drie speeldagen te gaan ligt alles nog open in de Jupiler Pro League.

Voor Standard en KVC Westerlo is het mathematisch nog mogelijk, al houdt Johan Boskamp niet veel rekening meer met hen. "Niet echt. Ze zijn te wisselvallig", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Boskamp voorspelt wie laatste ticket voor Play-off 1 pakt

"Soms kan ik genieten van Westerlo, maar andere keren bakken ze er geen pepernoot van. En Standard kan alleen maar winnen tegen topploegen. Zet ze in Play-off 1 en ze worden kampioen. Zet ze in Play-off 2 en ze worden laatste. Zo gek is de Belgische competitie", gaat de analist verder.

Wie er dan wel zesde zal worden? "Genk. Maar wel pas op de laatste speeldag tegen La Louvière. Dan zit je trouwens met vier op zes Belgische coaches in Play-off 1: Hubert, Vrancken, Vanderbiest en Hayen."

Iets wat de Nederlander graag ziet gebeuren. "In heel de competitie zijn de Belgische coaches met twaalf op zestien trouwens terug ruim in de meerderheid. Dat kan ik alleen maar toejuichen."