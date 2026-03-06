Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

AA Gent ontvangt zondag KV Mechelen in een cruciaal duel om de play-offtickets. Trainer Rik De Mil erkent dat zijn team na twee opeenvolgende nederlagen dringend verbetering nodig heeft.

De Mil is realistisch over de situatie van zijn ploeg. Al ziet hij geen mentaliteitsprobleem. “We staan nu niet in de top zes, dat is de realiteit. Er moet iets veranderen om daar weer te komen. Maar ik zag wel een reactie bij de spelers om het beter te doen, en dat kun je hen niet verwijten. Ze geven er altijd 300% voor", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Timide spelers

Ook buiten het veld ziet de coach positieve signalen. “Spelers zijn meer met elkaar bezig, ook in gesprekken waarin ze kritisch naar zichzelf kijken. Op training is de scherpte aanwezig. De werkkracht is er altijd, maar we moeten werken aan consistentie.”

Toch is er ook werk aan de persoonlijkheid van het team, al nuanceert De Mil dat. “Sommige spelers zijn timide, anderen extravert. Daar moeten we wekelijks aan werken. Zoiets kun je niet van de ene week op de andere veranderen.”

Verdedigend probleem

Een ander aandachtspunt blijft de defensieve stabiliteit. “We slikken te makkelijk goals. Na de 2-0 kreeg Genk direct twee grote kansen. Het gaat erom dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en scherper is in de duels, niet dat we met extra verdedigers gaan spelen", benadrukt De Mil.



Naast mentale aspecten ligt de focus ook op voetbaltechnische verbeteringen. “We missen creativiteit en maken soms de verkeerde keuzes. Tegen een compact blok moeten we beter de juiste opties zien en technische fouten vermijden. Dat zijn zaken waaraan we moeten werken om stabieler en effectiever te worden.”