Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

Vincent Kompany is op recordjacht met Bayern München in Duitsland. Maar voor Hein Vanhaezebrouck wordt het vooral belangrijk wat er in de Champions League gepresteerd wordt.

Kompany op recordjacht in Duitsland

Vincent Kompany heeft zijn naam als trainer bij Bayern München al lang gemaakt, maar dit seizoen kan hij enkele oude records doen sneuvelen. “Als je groter wil zijn dan de Bundesliga, dan is er alleen de Premier League qua competitie”, vertelt Hein Vanhaezebrouck aan Sporza.

De namen zijn duidelijk. “Als je groter wil zijn dan Bayern München, dan zijn er maar een paar clubs zoals Barcelona en Real Madrid en in Engeland City, Liverpool en United.”

Volgens Vanhaezebrouck is Kompany helemaal klaar om in de Premier League bij een grote club te werken. “Maar bij Bayern zit hij al bij een wereldploeg. Ik zou zeggen: laat ons de Champions League afwachten en zien wat hij daar gaat doen.”

Veel topclubs in Champions League

Het grote nadeel is dat hij dit seizoen aan de moeilijke kant van het speelrooster zit. Daar zal het allemaal niet zo gemakkelijk worden als in de Duitse competitie.



Maar eerst moet onze landgenoot nog voorbij Atalanta en dan volgen alleen maar topclubs. “Laat ons dat afwachten en als hij daar all the way kan gaan, dan zal heel de wereld openstaan om hem binnen te halen."