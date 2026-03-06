Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany is op recordjacht met Bayern München in Duitsland. Maar voor Hein Vanhaezebrouck wordt het vooral belangrijk wat er in de Champions League gepresteerd wordt.

Kompany op recordjacht in Duitsland

Vincent Kompany heeft zijn naam als trainer bij Bayern München al lang gemaakt, maar dit seizoen kan hij enkele oude records doen sneuvelen. “Als je groter wil zijn dan de Bundesliga, dan is er alleen de Premier League qua competitie”, vertelt Hein Vanhaezebrouck aan Sporza.

De namen zijn duidelijk. “Als je groter wil zijn dan Bayern München, dan zijn er maar een paar clubs zoals Barcelona en Real Madrid en in Engeland City, Liverpool en United.”

Volgens Vanhaezebrouck is Kompany helemaal klaar om in de Premier League bij een grote club te werken. “Maar bij Bayern zit hij al bij een wereldploeg. Ik zou zeggen: laat ons de Champions League afwachten en zien wat hij daar gaat doen.”

Veel topclubs in Champions League

Het grote nadeel is dat hij dit seizoen aan de moeilijke kant van het speelrooster zit. Daar zal het allemaal niet zo gemakkelijk worden als in de Duitse competitie.


Maar eerst moet onze landgenoot nog voorbij Atalanta en dan volgen alleen maar topclubs. “Laat ons dat afwachten en als hij daar all the way kan gaan, dan zal heel de wereld openstaan om hem binnen te halen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Bor. Mönchengladbach
Hein Vanhaezebrouck
Vincent Kompany

Meer nieuws

LIVE: Openingsdoelpunt Antwerp wordt afgekeurd! Live

LIVE: Openingsdoelpunt Antwerp wordt afgekeurd!

22:09
Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

21:54
📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

21:40
Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

21:20
Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard Interview

Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard

20:40
Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

20:20
Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

20:00
Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

19:40
Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

19:20
13
Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank" Interview

Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank"

18:40
Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

19:00
3
Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

05/03
Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

18:20
KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

18:00
2
Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

17:40
Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

17:20
Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

17:10
5
Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

17:00
1
Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

16:30
2
Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

16:00
Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België

Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België

15:45
Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

06:30
Jérémy Taravel geeft update over zijn diploma-probleem en wat Anderlecht eraan gaat doen

Jérémy Taravel geeft update over zijn diploma-probleem en wat Anderlecht eraan gaat doen

15:30
2
Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

14:40
Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

14:45
Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

14:20
Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

14:00
3
Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

13:30
2
Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

13:15
3
Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd

Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd

13:00
4
Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK

Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK

12:40
3
Voormalig Anderlecht-assistent Mo Ouahbi krijgt als Marokkaans bondscoach hulp van... Andrès Iniesta

Voormalig Anderlecht-assistent Mo Ouahbi krijgt als Marokkaans bondscoach hulp van... Andrès Iniesta

12:20
Ook onderin is de spanning te snijden: wie kan play-downs vermijden en wat is de strohalm voor Dender?

Ook onderin is de spanning te snijden: wie kan play-downs vermijden en wat is de strohalm voor Dender?

12:10
Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd

Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd

12:00
4
Bij Genk zit er eentje die uitkijkt naar duel met Burgess: "Anders hoor je hier niet thuis"

Bij Genk zit er eentje die uitkijkt naar duel met Burgess: "Anders hoor je hier niet thuis"

11:30
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

05/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 25
Bayern München Bayern München 4-1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Freiburg Freiburg 07/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 07/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 07/03 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 07/03 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 07/03 FC Augsburg FC Augsburg
1. FC Köln 1. FC Köln 07/03 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FC St. Pauli FC St. Pauli 08/03 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Union Berlin Union Berlin 08/03 Werder Bremen Werder Bremen

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over La Louvière - Antwerp: 0-0 Meut Meut over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht Het spelleke Het spelleke over Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis snuffel snuffel over Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..." Nelvafrel Nelvafrel over K Beerschot VA - Jong Genk: 1-0 Swakken Swakken over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen-spits Boursma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is Morris10 Morris10 over Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden Deeper Purple Deeper Purple over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven BuffaloVince BuffaloVince over Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved