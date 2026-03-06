Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

Nicky Hayen en KRC Genk staan voor een loodzware opdracht: zondag naar Union, dat thuis al ruim een jaar ongeslagen is en twaalf van zijn dertien wedstrijden won.

Na Union wacht ook nog een thuismatch tegen STVV. “We spelen tegen de nummers 1 en 3, dat is niet eenvoudig", erkent Hayen. “Maar ons streefdoel blijft duidelijk: negen op negen in de laatste drie wedstrijden, dan hoeven we niet te rekenen.”

De Genkse coach benadrukt dat het vooral draait om intensiteit en vertrouwen. “Union is sterk, ook als ze iets minder in vorm lijken. Onze groep voetbalt met veel vertrouwen, de vibe zit goed in de kleedkamer. We moeten vooral hun intensiteit in de duels matchen.”

Hayen wil dat Genk op eigen kracht voetbalt. “Dat wil niet zeggen dat we meegaan in hun spel, maar dat we ons mannetje staan. Op de juiste momenten kunnen we hen uit hun tent lokken en ruimtes benutten.”

Zonder Heynen, met Karetsas

Kos Karetsas zal een sleutelrol spelen in dat plan. “Hij is volledig hersteld. Met zijn goede voeten kan hij altijd impact maken en kansen creëren voor het team", aldus Hayen. Karetsas’ vermogen om het spel te sturen moet Genk helpen Union te ontregelen.

Een aderlating is de afwezigheid van aanvoerder Bryan Heynen, geschorst door vijf gele kaarten. “Bryan is belangrijk voor ons, maar we verschuilen ons niet achter schorsingen. Het is een kans voor anderen om zijn rol op te vangen. We hebben daar een plan voor uitgewerkt tijdens de trainingsweek.”