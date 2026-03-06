Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

Tijdens het uitduel in Westerlo lieten de supporters van Union Saint-Gilloise van zich horen. Op een spandoek stond een boodschap voor hun geblesseerde speler Promise David: "Be strong Promise". Maar ze lieten ook een andere duidelijke boodschap passeren.

Een tweede boodschap was gericht aan de clubleiding: “Prolongez Burgess”. De 34-jarige Burgess, die sinds 2020 bij Union speelt, loopt zijn contract af op 30 juni 2026. De vraag blijft of hij zijn carrière bij de Brusselse club wil voortzetten.

Burgess verlengde eerder al in 2023 zijn contract en het afgelopen seizoen werd een optie voor één jaar gelicht. De gesprekken over een nieuwe verlenging zijn volgens de speler al opgestart. “Ik heb al meerdere keren gesproken met CEO Philippe Bormans en sportief directeur Chris O’Loughlin. Meer gesprekken volgen nog", liet Burgess enkele weken geleden weten aan Het Nieuwsblad.

Ook nieuw contract voor François?

Naast Burgess komt ook Guillaume François in aanmerking voor een contractbeslissing. De 36-jarige verdediger, die eveneens sinds 2020 bij Union speelt, heeft zijn contract al de afgelopen twee seizoenen telkens met een jaar verlengd.

Of François - die zelden of nooit speelt - opnieuw zal tekenen, is nog onzeker. Net als bij Burgess zal de clubleiding binnenkort beslissingen moeten nemen over de toekomst van deze ervaren spelers. Hun aanwezigheid en ervaring zijn van groot belang voor de kern van Union, zowel op als naast het veld.



Voor de fans is het duidelijk: zij hopen op continuïteit en willen dat beide clubiconen hun carrière bij Union kunnen voortzetten.