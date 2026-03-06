Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

Volgens Guillaume Gillet zal de komende topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge KV nog geen beslissende impact hebben op het seizoen. Al heeft hij wel één duidelijke wenk voor Anderlecht.

“We zitten nog altijd in de reguliere competitie, dus de match heeft nog geen doorslaggevend belang”, klinkt het bij de voormalige middenvelder van paars-wit in LDH.

Toch merkt Gillet dat Anderlecht de laatste weken vooruitgang boekt. “RSCA gaat er opnieuw op vooruit, zowel qua punten als qua efficiëntie. Dat is positief in de aanloop naar Brugge.”

De analist verwacht echter een bijzonder moeilijke opdracht voor de Brusselaars in het Jan Breydelstadion. “Anderlecht zal er op 150 procent moeten staan om iets te rapen. Brugge is voor mij de grote favoriet en zal waarschijnlijk dominant zijn.”

Vertrouwen moet behouden worden

Volgens Gillet kreeg Club Brugge bovendien een mentale boost na de late zege tegen Charleroi. “Ik verwacht dat Brugge met veel vertrouwen aan die wedstrijd begint.”

Toch mag een mogelijke nederlaag volgens de ex-Rode Duivel het vertrouwen van Anderlecht niet opnieuw breken. “Zelfs als ze verliezen, mogen ze hun herwonnen vertrouwen niet kwijtspelen.”





Gillet is vooral duidelijk over de toekomst van interimcoach Jérémy Taravel. “Hij is de man voor de job. Anderlecht moet hem bevestigen als T1. Als jonge ex-speler staat hij nog heel dicht bij de groep en de spelers houden daarvan.”