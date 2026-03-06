Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgens Guillaume Gillet zal de komende topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge KV nog geen beslissende impact hebben op het seizoen. Al heeft hij wel één duidelijke wenk voor Anderlecht.

“We zitten nog altijd in de reguliere competitie, dus de match heeft nog geen doorslaggevend belang”, klinkt het bij de voormalige middenvelder van paars-wit in LDH.

Toch merkt Gillet dat Anderlecht de laatste weken vooruitgang boekt. “RSCA gaat er opnieuw op vooruit, zowel qua punten als qua efficiëntie. Dat is positief in de aanloop naar Brugge.”

De analist verwacht echter een bijzonder moeilijke opdracht voor de Brusselaars in het Jan Breydelstadion. “Anderlecht zal er op 150 procent moeten staan om iets te rapen. Brugge is voor mij de grote favoriet en zal waarschijnlijk dominant zijn.”

Vertrouwen moet behouden worden

Volgens Gillet kreeg Club Brugge bovendien een mentale boost na de late zege tegen Charleroi. “Ik verwacht dat Brugge met veel vertrouwen aan die wedstrijd begint.”

Toch mag een mogelijke nederlaag volgens de ex-Rode Duivel het vertrouwen van Anderlecht niet opnieuw breken. “Zelfs als ze verliezen, mogen ze hun herwonnen vertrouwen niet kwijtspelen.”

Gillet is vooral duidelijk over de toekomst van interimcoach Jérémy Taravel. “Hij is de man voor de job. Anderlecht moet hem bevestigen als T1. Als jonge ex-speler staat hij nog heel dicht bij de groep en de spelers houden daarvan.”

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

10:30
Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

09:30
4
Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

07:40
Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

07:20
Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

07:00
Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

10:00
Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

08:00
Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

08:40
3
Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

21:20
2
Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

08:20
1
Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

17:00
Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

21:00
Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?) Analyse

Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?)

06:00
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

19:40
2
Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

06:30
De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden Analyse

De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden

18:40
2
Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

20:40
5
Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

23:00
'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

17:40
1
Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

21:40
4
Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

22:30
Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

13:00
3
OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

22:00
Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

11:20
8
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

20:00
16
Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

19:10
'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
1
Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:21
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
11
"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos De derde helft

"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos

17:20
Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

18:00
4
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

16:30
Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

16:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig" JaKu JaKu over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? .. .. over Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn" TatstOn TatstOn over Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven" Stigo12 Stigo12 over Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld Jasperd Jasperd over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk mantoch mantoch over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog de zwerte maan de zwerte maan over Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank" FCBalto FCBalto over De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved