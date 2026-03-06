Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het seizoen van Tottenham Hotspur - de ex-club van onder meer Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé - is een ramp aan het worden. De laatste zege van de Spurs dateert al van 28 december en na de nederlaag tegen Crystal Palace staan ze momenteel nog maar één punt boven de degradatie.

Gisteren kwamen de Londenaren nog wel op voorsprong via Solanke, maar na een rode kaart voor Van de Ven liep alles fout. Sarr scoorde twee keer en Larsen maakte het af: 1-3 verlies. Het is de vijfde nederlaag op rij, waardoor Tottenham op een dramatische zestiende plaats staat, slechts één punt boven de degradatiezone.

Financiële ramp voor Tottenham?

De situatie op het veld is schrijnend, maar de mogelijke gevolgen reiken verder. In Engeland degraderen de nummers 18, 19 en 20 naar de Championship, wat voor een club als Tottenham niet alleen sportief een ramp zou zijn, maar ook financieel desastreus.

Volgens UEFA-cijfers verdienden de Spurs vorig jaar 150 miljoen euro uit ticketverkoop. Een degradatie zou dit flink aantasten, want het is onzeker of het Tottenham Hotspur Stadium volloopt voor een affiche tegen ploegen als Norwich. Ook sponsorcontracten zouden in waarde dalen en nieuwe deals zijn moeilijk te verwachten.

De inkomsten uit televisierechten vormen nog een groter risico. Premier League- en Champions League-rechten zijn enorm lucratief, maar bij degradatie kan Tottenham deze bijna volledig vergeten. De financiële terugval zou daardoor enorm zijn, met een geschat verlies tot wel 300 miljoen euro, schrijft HLN.

Volgende match is tegen... Liverpool

Ondanks de dreigende inkomstenval blijven de kosten hoog. Onderhoud van het stadion, busreizen en de loonlast van spelers zullen niet automatisch dalen. Elf spelers zouden wekelijks meer dan 100.000 euro verdienen, en het is onzeker of zij blijven bij een eventueel Championship-avontuur.

De druk op de ploeg is enorm. Met nog negen speeldagen te gaan moet Tottenham punten pakken om zich te redden, maar de eerstvolgende confrontatie tegen Liverpool belooft geen gemakkelijke opdracht te worden. De tijd om het tij te keren dringt, zowel op het veld als financieel.
 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Tottenham
Crystal Palace

Meer nieuws

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

10:30
Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

10:00
Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

09:30
4
Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

09:00
2
Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

08:40
3
Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

08:00
Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

07:40
Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

07:20
Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

07:00
Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

06:30
Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?) Analyse

Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?)

06:00
Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

23:00
Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

22:30
OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

22:00
Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

21:40
4
Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

21:20
2
Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

21:00
Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

20:40
5
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

20:00
16
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

19:40
2
Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:21
Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

19:10
'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
1
De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden Analyse

De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden

18:40
2
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

18:00
4
'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

17:40
1
"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos De derde helft

"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos

17:20
Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

17:00
Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

16:45
7
Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

16:30
🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

16:00
4
Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

16:15
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 29
Leeds United Leeds United 0-1 Sunderland Sunderland
Everton Everton 2-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 0-0 Brentford Brentford
Wolverhampton Wolverhampton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 0-1 West Ham Utd West Ham Utd
Aston Villa Aston Villa 1-4 Chelsea Chelsea
Brighton Brighton 0-1 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle United Newcastle United 2-1 Manchester United Manchester United
Tottenham Tottenham 1-3 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig" JaKu JaKu over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? .. .. over Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn" TatstOn TatstOn over Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven" Stigo12 Stigo12 over Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld Jasperd Jasperd over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk mantoch mantoch over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog de zwerte maan de zwerte maan over Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank" FCBalto FCBalto over De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved