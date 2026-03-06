Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

Het seizoen van Tottenham Hotspur - de ex-club van onder meer Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé - is een ramp aan het worden. De laatste zege van de Spurs dateert al van 28 december en na de nederlaag tegen Crystal Palace staan ze momenteel nog maar één punt boven de degradatie.

Gisteren kwamen de Londenaren nog wel op voorsprong via Solanke, maar na een rode kaart voor Van de Ven liep alles fout. Sarr scoorde twee keer en Larsen maakte het af: 1-3 verlies. Het is de vijfde nederlaag op rij, waardoor Tottenham op een dramatische zestiende plaats staat, slechts één punt boven de degradatiezone.

Financiële ramp voor Tottenham?

De situatie op het veld is schrijnend, maar de mogelijke gevolgen reiken verder. In Engeland degraderen de nummers 18, 19 en 20 naar de Championship, wat voor een club als Tottenham niet alleen sportief een ramp zou zijn, maar ook financieel desastreus.

Volgens UEFA-cijfers verdienden de Spurs vorig jaar 150 miljoen euro uit ticketverkoop. Een degradatie zou dit flink aantasten, want het is onzeker of het Tottenham Hotspur Stadium volloopt voor een affiche tegen ploegen als Norwich. Ook sponsorcontracten zouden in waarde dalen en nieuwe deals zijn moeilijk te verwachten.

De inkomsten uit televisierechten vormen nog een groter risico. Premier League- en Champions League-rechten zijn enorm lucratief, maar bij degradatie kan Tottenham deze bijna volledig vergeten. De financiële terugval zou daardoor enorm zijn, met een geschat verlies tot wel 300 miljoen euro, schrijft HLN.

Volgende match is tegen... Liverpool

Ondanks de dreigende inkomstenval blijven de kosten hoog. Onderhoud van het stadion, busreizen en de loonlast van spelers zullen niet automatisch dalen. Elf spelers zouden wekelijks meer dan 100.000 euro verdienen, en het is onzeker of zij blijven bij een eventueel Championship-avontuur.





De druk op de ploeg is enorm. Met nog negen speeldagen te gaan moet Tottenham punten pakken om zich te redden, maar de eerstvolgende confrontatie tegen Liverpool belooft geen gemakkelijke opdracht te worden. De tijd om het tij te keren dringt, zowel op het veld als financieel.

