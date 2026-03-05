Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

Vorige zomer keerde Briek Morel terug naar de Buffalo's, na een avontuur bij Hoffenheim in Duitsland. Het Gentse jeugdproduct wil bij zijn moederclub verder bouwen aan een profcarrière.

“Ik heb best wel geduld moeten opbrengen, maar ben tevreden met mijn recente prestaties”, zegt de 19-jarige rechterflankspeler. Zijn eigen traject was ook niet eenvoudig: “Ik speelde acht jaar bij de Buffalo’s, koos toen voor Anderlecht en moest daarna veel geduld opbrengen.”

Bij Hoffenheim werd Morel vaak afgeremd door blessureleed. “Ondanks die blessures blik ik met een goed gevoel terug op die drie jaar. Ik heb er heel veel geleerd en werd fantastisch begeleid, want als jonge buitenlandse speler is het niet eenvoudig om daar plots terecht te komen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Briek Morel keerde na Hoffenheim terug naar Gent

De keuze om terug te keren naar Gent was bewust. “In Hoffenheim heb ik wat met blessures gesukkeld en dat was mentaal niet altijd makkelijk."

"Daarom koos ik in samenspraak met mijn manager om terug naar het vertrouwde nest te keren. Het doet me deugd, ik voel me nu echt goed in mijn vel.”



Een basisplaats kwam er niet vanzelf, maar Morel pikt het sportief op. “Men was heel eerlijk: ik moet vechten voor mijn plaats. Als jongens van het eerste elftal afzakken, gun ik hen matchritme en heb ik daar geen probleem mee. Uiteindelijk willen we vooral zo hoog mogelijk eindigen!”