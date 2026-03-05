Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs
Foto: © photonews
Standard was na een knappe zege op bezoek bij KRC Genk nog niet uitgeschakeld in de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs. Het puntenverlies tegen La Louvière was dan weer een enorme domper, maar het is nog steeds niet allemaal verloren.

Standard? Dat is dit seizoen met ups en downs. De ups zijn heerlijk, de downs zijn heel erg diep bij momenten. Het puntenverlies van de Rouches tegen La Louvière was een enorme knauw voor het vertrouwen.

Stapjes in de goede richting bij Standard?

Vincent Euvrard moest het voor de verplaatsing naar Racing Genk nog stellen zonder vijf spelers en dat was ook zo tegen La Louvière, maar daarna zou de T1 van de Rouches zijn geblesseerden stilaan weer moeten kunnen recupereren.

Matthieu Epolo, Daan Dierckx, Steeven Assengue, Casper Nielsen en Teddy Teuma moesten de wedstrijd vanaf de tribune bijwonen tegen La Louvière. De trainer van Standard zou volgende week echter op drie terugkeerders kunnen rekenen, voor de verplaatsing naar Zulte Waregem.

Casper Nielsen is terug bij Standard

Die opstekers worden nu door La Capitale bevestigd. Met Casper Nielsen is er alvast één speler die selecteerbaar is of lijkt tegen Essevee. Ook Teddy Teuma én Mathieu Epolo komen steeds dichterbij een terugkeer.


Doelman Epolo is al een maand out na een enkelblessure opgelopen op training. Bij Teuma gaat het over een dijprobleem. Voor hen lijkt de match tegen Antwerp de meest waarschijnlijke optie als het gaat over een terugkeer.

