Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

Ricardo Sá Pinto heeft zijn job als trainer van Esteghlal Teheran neergelegd, net voor de start van de aanvallen uitgevoerd door de Verenigde Staten en Israël. De ex-trainer van Standard vertelt over de leefomstandigheden ter plaatse en de exacte redenen voor zijn vertrek.

Hij werd aangesteld op 23 juni 2025, maar ex-Standard-trainer Ricardo Sá Pinto verliet eind februari zijn job als coach van Esteghlal in de Iraanse competitie, net vóór het begin van de aanvallen door Israël en de Verenigde Staten.

Sa Pinto heeft gevoel voor timing

In de Portugese tv-uitzending van Now.canal blikte de 53-jarige terug op de laatste weken die hij in Iran meemaakte. Rustig waren die allerminst. "Mensen tussen 18 en 40 jaar snakken naar vrijheid, en dat gevoel leeft al jaren."

"De economische sancties wegen veel te zwaar. Toen ik vertrok, sliep niemand nog, omdat ze wisten dat er een aanval ging komen. De betogingen van zes weken geleden waren ongelofelijk, 50.000 jongeren zijn gedood. Je moest het zien om het te geloven", getuigde hij.

Ricardo Sa Pinto verliet Iran vóór het te laat was

Sa Pinto maakte zo van dichtbij kennis met de harde realiteit waarmee het Iraanse volk leeft, en hij hoopt dat het land snel opnieuw vrijheid kent. "Want het is onaanvaardbaar om zonder vrijheid te moeten leven", klonk het, voor hij ook toelichtte waarom hij precies vertrok bij de club.



"Ik was niet meer gemotiveerd en ik geloofde niet langer in het project. Op het einde voelde ik me ook niet meer veilig. Daarom heb ik mijn vertrek geforceerd", legde hij uit. Tot slot had hij het nog eens over de levensomstandigheden ter plaatse. "De prijs van brood en eieren is vijf keer zo hoog geworden. Maar Iran is een van de oudste landen ter wereld, met een buitengewone cultuur en een ongelooflijke geschiedenis. Ik ben er zeker van dat het land zich zal herpakken", besloot hij.