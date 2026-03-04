Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

Bij RSC Anderlecht zal het een heel interessante transferzomer worden. Met een nieuwe coach en een nieuwe Sportief Directeur kunnen we ons ook aan heel wat nieuwe spelers gaan verwachten. Wie komt, wie gaat? Er zijn heel wat interessante dossiers die op stapel staan.

Het was een chaotische dag begin februari, maar uiteindelijk haalde Schalke 04 alsnog zijn slag thuis met de transfer van Moussa Ndiaye op huurbasis. De Senegalese verdediger wordt door Anderlecht uitgeleend tot het einde van het seizoen, zonder optie.

Geen aankoopoptie in het huurcontract van Moussa Ndiaye

Een tijdje lang lag er een huurbeurt mét aankoopoptie op tafel, maar Anderlecht en Schalke 04 kwamen er op die manier niet uit en dus komt de verdediger normaliter in juni sowieso terug naar de club voor een nieuwe jaargang.

Moussa Ndiaye termine la saison à Schalke 04. De Senegalese verdediger wordt uitgeleend zonder aankoopoptie. 🟣⚪ pic.twitter.com/GpsJU3hwnk — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 2, 2026

De situatie van N'Diaye is opmerkelijk. Anderlecht heeft altijd gehoopt dat ze voor de toch wel talentvolle linksback een grote som zouden krijgen, maar N'Diaye maakte tactisch te weinig progressie de laatste seizoenen.

Blijft Moussa N'Diaye bij RSC Anderlecht of komt er een transfer?

En dus is de vraag stilaan: wat met hem deze zomer? Een nieuwe kans geven of toch voor een (kleiner) bedrag verkopen? De verdediger ligt nog tot juni 2028 onder contract in het Lotto Park en volgens Transfermarkt heeft hij een markwaarde van drie miljoen euro.





Bij Schalke 04 laat hij ondertussen wel alvast dingen zien die hij bij Anderlecht nooit heeft laten zien. Hij stond vier weken op rij in de basis en speelde al 346 van de 360 beschikbare minuten. Zijn team pakte 8 op 12 en de 23-jarige Senegalees liet een goede indruk na.