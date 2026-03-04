'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

Foto: © photonews

De kans dat Royal Antwerp FC dit seizoen nog de Champions' Play-offs gaat spelen? Die wordt steeds kleiner. En dat is mogelijk toch wel te wijten aan een gebrek aan slagkracht voorin, zeker in de periode waarin Kerk geblesseerd was.

Royal Antwerp FC heeft nochtans geprobeerd om het tij te keren. Lassina Traoré leek deze winter op weg naar Royal Antwerp FC en er werden toen zelfs medische testen afgelegd, maar de deal ging uiteindelijk niet door.

Royal Antwerp FC drukt door voor aanvaller uit Oekraïne

Shakhtar Donetsk wijzigde een aantal voorwaarden, waardoor de deal alsnog op de klippen liep. De speler heeft een contract tot juni 2026 bij de club uit Oekraïne, dus het lijkt erop dat ze hem deze zomer transfervrij kunnen verliezen.

De aanvaller heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van drie miljoen euro. De vraag is of Antwerp nu nog wel een bedrag voor hem zal moeten gaan ophoesten, als ze hem nog steeds in huis zouden willen halen.

Waar ligt de toekomst van Lassina Traoré?

Volgens Het Nieuwsblad is dat het geval en ondertussen zijn er ook media uit Oekraïne die het nieuws willen bevestigen. Op die manier ziet het er naar uit dat we Traoré na meerdere eerdere mislukte pogingen toch nog in België zullen te zien krijgen.


Na maanden zonder speelkansen is zijn team hem ondertussen wél opnieuw gaan gebruiken. Mogelijk willen ze nog een poging doen om hem langer aan zich te binden. Met 106 speelminuten in drie wedstrijden blijft zijn inbreng bij Shakhtar Donetsk wel klein.

