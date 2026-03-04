Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

Domenico Tedesco zal woensdagavond niet op de bank zitten bij Fenerbahçe voor de verplaatsing naar Gaziantep in de Turkse Beker. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels kampt met een longontsteking, maar zou tegen het weekend weer hersteld moeten zijn.

Sinds zijn komst is Domenico Tedesco in 21 competitiewedstrijden ongeslagen. Daarmee heeft hij zijn start bij Fenerbahçe meer dan geslaagd ingezet, waar hij wordt beschouwd als een "tactisch genie" - of hoe het kan verkeren.

Domenico Tedesco maakt indruk in Turkse competitie

Fenerbahçe staat tweede in de Turkse competitie, op vier punten van Galatasaray, en de Duits-Italiaanse coach geniet er een heel ander imago dan hij in België had. Zijn aanwezigheid wordt als cruciaal gezien binnen een kern met onder meer ex-Manchester City-doelman Ederson, maar ook Nelson Semedo, Milan Škriniar, Çağlar Söyüncü, Matteo Guendouzi, N’Golo Kanté en Marco Asensio.

Toch zal hij er deze woensdag niet bij zijn voor de verplaatsing van Fenerbahçe naar Gaziantep, op de vierde speeldag van de Turkse Beker (waarbij de eerste ronde wordt afgewerkt in poules van acht ploegen), zo maakte de club bekend via haar sociale media.

Domenico Tedesco heeft een longontsteking

De club meldde dat hij kampt met een "ernstige infectie". Volgens de Turkse Sports Digitale-journalist Yağız Sabuncuoğlu zou Tedesco een longontsteking hebben, die zijn longen zwaar heeft aangetast zo klinkt het.

Fenerbahçe preciseert wel dat de voormalige bondscoach van de Rode Duivels, die voor deze match wordt vervangen door assistent Zeki Murat Göle, normaal gezien weer hersteld zal zijn om dit weekend op de bank te zitten in de Super Lig-wedstrijd tegen Samsunspor.





Kamuoyuna Bilgilendirme



Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.



Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında… pic.twitter.com/TF8MCxcx7i — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 4, 2026