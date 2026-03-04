Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

Nicolas Frutos werd deze week voorgesteld bij Sporting Charleroi. De timing van die 'transfer' is volgens analist Philippe Albert niet zo toevallig.

Frutos voorgesteld bij Charleroi

Mehdi Bayat stelde deze week vol trots Nicolas Frutos voor. Hij wordt volgens de voorzitter de vierde musketier binnen het bestuur en moet de sportieve gang van zaken optimaliseren en uitbreiden.

“Je mag hem niet in één rol duwen”, zegt Philippe Albert in La Tribune. “Als je Frutos haalt, haal je niet zomaar iemand. Je haalt iemand die het voetbal kent, die ongelooflijk was als speler én als trainer. Wat hij bij La Louvière heeft gedaan, is indrukwekkend.”

Bij Charleroi krijgt Frutos het roer over een ploeg die structureel veel verder staat dan La Louvière. Al zal de uitdaging op termijn ook wel groter zijn. Toch ziet Albert nog een andere reden voor het vertrek van Frutos.

Was het krediet van Frutos op bij La Louvière?

“Ik denk dat er ook druk was bij La Louvière. Salvatore Curaba heeft gezegd dat de zomermercato mislukt was en dat La Louvière voorlaatste staat”, klinkt het. “Ik ben niet zeker dat de relatie tussen beiden nog optimaal was.”

De ploeg kreeg veel lof, maar uiteindelijk is er ook de realiteit. “We zijn het erover eens dat La Louvière mooie dingen heeft laten zien in de competitie, maar ze staan wel voorlaatste”, aldus Albert.





En ook voor Mehdi Bayat komt het allemaal goed uit, zo meent de analist. “Frutos zal misschien als schild dienen voor Mehdi, die al jaren alles over zich heen kreeg. En ik ben ervan overtuigd dat Nicolas een enorme meerwaarde zal zijn voor Charleroi”, besluit hij.