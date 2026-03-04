Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

De play-offs komen dichterbij en dus stijgt de spanning in ons land. Speeldag 28 van de Jupiler Pro League belooft opnieuw spektakel, met meerdere toppers op het programma. Intussen maakte de KBVB ook de scheidsrechterlijke aanstellingen bekend.

Speeldag 28 staat voor de deur in de Jupiler Pro League, mét enkele toppers. De KBVB maakte ondertussen ook bekend welke scheidsrechters actief zullen zijn op de velden van 1A in de laatste rechte lijn richting play-offs.

Jasper Vergoote opent de speeldag

Jasper Vergoote mag op vrijdagavond de debatten openen in Henegouwen voor het duel tussen La Louvière en Antwerp. Zaterdagavond staat er dan weer een clash op het programma tussen Union SG en KRC Genk.

Voor de thuisploeg de kans om aan kop te blijven in de stand, voor de bezoekers een belangrijk duel als ze de Champions' Play-offs willen gaan halen. Lawrence Visser is hier de man van dienst, met Wesli De Cremer in Tubeke als VAR.

Topper tussen Club Brugge en Anderlecht voor Erik Lambrechts

Op zondag is er met Club Brugge tegen Anderlecht een duel met vergelijkbare inzet. Daar is Erik Lambrechts gekozen als scheidsrechter van dienst, met Bram Van Driessche als VAR in Tubeke. Ook dat duel zal met argusogen gevolgd worden.

Dat kan ook gezegd worden van de clash tussen KAA Gent en KV Mechelen, dat zeker voor de thuisploeg de match van de laatste kans met oog op de top-6 lijk. Alle aanduidingen via de webstek van de Belgische voetbalbond op een rijtje: 

Lees ook... Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

6/03/2026 – 20:45 | RAAL LA LOUVIERE – R. ANTWERP F.C.

Scheidsrechter: JASPER VERGOOTE
Assistent 1: MICHAEL GEEROLF
Assistent 2: MARTIJN TIESTERS
Vierde official: RUBEN CALLUY
VAR: BRENT STAESSENS
AVAR: KOEN THIJS
RO: ALEXANDER BRALEY

7/03/2026 – 16:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.V.C. WESTERLO

Scheidsrechter: NATHAN VERBOOMEN
Assistent 1: MATHIAS HILLAERT
Assistent 2: MAARTEN TOEBACK
Vierde official: TOM STEVENS
VAR: SIMON BOURDEAUD'HUI
AVAR: MICHELE SEELDRAEYERS
RO: JEROME MEYS

7/03/2026 – 18:15 | F.C.V. DENDER E.H. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Scheidsrechter: JAN BOTERBERG
Assistent 1: NICK SENECAUT
Assistent 2: TOM VANPOUCKE
Vierde official: MASSIMILIANO LEDDA
VAR: KEN VERMEIREN
AVAR: JORDY VERMEIRE
RO: JARI VAN LAERE

7/03/2026 – 20:45 | R. UNION ST-GILLOISE – K.R.C. GENK

Scheidsrechter: LAWRENCE VISSER
Assistent 1: RUBEN WYNS
Assistent 2: THIBAUD NIJSSEN
Vierde official: KEVIN VAN DAMME
VAR: WESLI DE CREMER
AVAR: LENNERT JANS
RO: ISTVAN LAGAERT

8/03/2026 – 13:30 | CLUB BRUGGE K.V. – R.S.C. ANDERLECHT

Scheidsrechter: ERIK LAMBRECHTS
Assistent 1: JO DE WEIRDT
Assistent 2: KEVIN MONTENY
Vierde official: WESLI DE CREMER
VAR: BRAM VAN DRIESSCHE
AVAR: ELLA DE VRIES
RO: GLENN CLAES

8/03/2026 – 16:00 | K.A.A. GENT – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Scheidsrechter: LOTHAR D'HONDT
Assistent 1: GIANNI SEELDRAEYERS
Assistent 2: NICO CLAES
Vierde official: SIMON BOURDEAUD'HUI
VAR: BERT PUT
AVAR: QUENTIN BLAISE
RO: ROEL BENSCH

8/03/2026 – 18:30 | S.V. ZULTE-WAREGEM – R. STANDARD DE LIEGE

Scheidsrechter: NICOLAS LAFORGE
Assistent 1: LAURENT CONOTTE
Assistent 2: VITO DI VINCENZO
Vierde official: ANTHONY LETELLIER
VAR: QUENTIN PIRARD
AVAR: NICOLAS MASZOWEZ
RO: MEHDI SAYOUD

8/03/2026 – 19:15 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Scheidsrechter: BERT VERBEKE
Assistent 1: YVES DE NEVE
Assistent 2: JONAS VAN DYCK
Vierde official: MASSIMILIANO LEDDA
VAR: KEVIN VAN DAMME
AVAR: MICHAEL GEEROLF
RO: NIELS BOSSUYT

