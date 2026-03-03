RECONSTRUCTIE: Van géén optie tot... ook volgend seizoen aan het roer? Zo kreeg Jérémy Taravel alles en iedereen in het Lotto Park achter zich

RSC Anderlecht is de zoektocht naar een nieuwe coach (voorlopig) gestopt. Jérémy Taravel mag het seizoen vervolmaken als T1 van de Belgische recordkampioen. Hoe is die beslissing tot stand gekomen?

Enkele maanden geleden had niets of niemand zien aankomen dat Jérémy Taravel vandaag T1 van RSC Anderlecht zou zijn. Ook de Fransman zelf had er wellicht geen eurocent op ingezet.

Na het ontslag van Besnik Hasi én het vertrek van Edward Still had Taravel één taak: Anderlecht voorbij Antwerp FC naar de finale van de Beker van België loodsen. We moeten niet vertellen of de coach in die opzet geslaagd is.

Géén overtuiging na wervelende halve finale

Ook na die 0-4-overwinning op De Bosuil was Taravel géén optie voor de paars-witte bestuurskamer. Marc Coucke en zijn team oordeelden dat Taravel niét klaar was alle druk op de schouders te nemen.

Anderlechte zette wekenlang in op de komst van Alfred Schreuder. De Belgische recordkampioen had een persoonlijk akkoord met de Nederlander, maar Al Diraiyah FC wou de coach niet laten vertrekken.

Hoe slaagde Jérémy Taravel erin om de paars-witte bestuurskamer te overtuigen?

Tussendoor slaagde Taravel erin om de spelersgroep op scherp te zetten, de spitsen opnieuw te laten scoren én Anderlecht (zo goed als) te verzekeren van een plaats in play-off 1.





Het zorgde ervoor dat de bestuurskamer het geweer van schouder heeft veranderd. De zoektocht naar een nieuwe technisch directeur krijgt prioriteit. De persoon in kwestie zal zich vervolgens over het trainersdossier moeten buigen.

Is Jérémy Taravel kandidaat om ook volgend seizoen aan het roer te blijven staan?

Is Taravel een valabele optie om Anderlecht ook de komende seizoenen te coachen? We durven het op dit moment niét uit te sluiten. Maar we durven het evenmin als een concrete piste te zien.