Gaat het WK de KBVB financieel nekken? De signalen staan op rood

Foto: © photonews
Een WK is in theorie een bron van inkomsten voor de bond... maar het brengt ook aanzienlijke kosten met zich mee. Het WK 2026 in de VS, Mexico en Canada bezorgt de Belgische voetbalbond flink wat kopzorgen.

Het is een onderzoek van Het Laatste Nieuws dat het uitlegt: het WK 2026 dreigt de Belgische voetbalbond geen grote winst op te leveren. Integendeel, het zou wel eens een stevige financiële puzzel kunnen worden om de kosten onder controle te houden.

Terwijl Rudi Garcia en zijn staf in maart naar Seattle trekken om te checken of alles klaar is voor het trainingskamp bij Seattle Sounders in juni, haalt de bond de rekenmachine boven.

"De kosten zullen tijdens het WK de pan uitswingen", waarschuwt CEO Peter Willems. Dat heeft meerdere oorzaken. Eerst en vooral het aantal deelnemende landen: 48 in plaats van 32. Daardoor wordt de verhoogde totale deelnamepremie, van 378 naar 625 miljoen euro, over meer landen verdeeld, wat de winst per land sterk verdunt.

Wat brengt het WK op… en wat kost het?

Tel daarbij de inflatie sinds 2022 en volgens Het Laatste Nieuws dreigt het WK 2026 minder op te brengen dan het vorige. België zou ongeveer 7,7 miljoen euro ontvangen voor de groepsfase en 1,3 miljoen euro voor verblijfskosten.

Dat volstaat niet om een staf van zo’n zestig personen gedurende (maximaal) een maand te bekostigen. Zelfs al werd het dagelijkse budget per delegatielid verlaagd van 730 naar 516 euro per dag in vergelijking met 2022.

Daarnaast is er het belastingvraagstuk, dat verschilt per Amerikaanse staat. Concreet: een overwinning in New Jersey levert netto meer op dan eentje in Californië, waar België een van zijn wedstrijden speelt. De belastingen bedragen respectievelijk 10,75% en 13,3%. De Belgische bond zal vermoedelijk het verschil moeten compenseren om te vermijden dat spelers financieel benadeeld worden.

Er is nog één hoop: een akkoord om deelnemende federaties fiscaal vrij te stellen. Zo’n regeling bestaat al met Mexico en Canada, wat voordelig is voor landen die daar spelen (België speelt in Vancouver). Met de Verenigde Staten is er voorlopig geen akkoord, en het is maar de vraag of dat er nog komt gezien de huidige politieke koers van de Amerikaanse administratie.

België

