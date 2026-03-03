Flamengo ontslaat coach na... 0-8-overwinning

Flamengo ontslaat coach na... 0-8-overwinning
Hij haalt in Europa misschien niet langer de voorpagina's, maar John Textor is nog altijd bijzonder actief in de voetbalwereld. De Amerikaanse eigenaar van Flamengo zette zijn trainer aan de deur... na een 0-8-overwinning.

Filipe Luis (40), het voormalige icoon van Atlético Madrid, is niet langer trainer van Flamengo. De Braziliaan, die in november nog Zuid-Amerikaans kampioen werd, betaalt de prijs voor een matige competitiestart.

Zijn ontslag komt op een opvallend moment: Flamengo plaatste zich net voor de finale van het staatskampioenschap van Rio de Janeiro… na een verpletterende 0-8-zege op het veld van Madureira.

Filipe Luis ontslagen door John Textor

Vorig jaar won Filipe Luis niet alleen de Copa Libertadores: Flamengo pakte ook de Braziliaanse Serie A, het staatskampioenschap van Rio en de Braziliaanse Supercup. Blijkbaar onvoldoende om in het begin van 2026 wat meer geduld te krijgen.

Flamengo kent immers zijn slechtste seizoensstart in tien jaar en staat slechts elfde in de Braziliaanse competitie. Eigenaar John Textor besloot daarom hard in te grijpen.


Na zijn spelerscarrière in 2023 bij Flamengo te hebben afgesloten, ging Filipe Luis meteen aan de slag als jeugdtrainer bij de club uit Rio. In 2024 werd hij gepromoveerd tot hoofdcoach van het eerste elftal. Na het grootste deel van zijn carrière in Europa te hebben gespeeld, onder meer bij Atlético Madrid en Chelsea, zou hij nu opnieuw naar het Oude Continent kunnen terugkeren, zij het in een andere rol.

