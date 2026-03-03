OFFICIEEL: Historische Belgische club failliet verklaard

Het is einde verhaal voor RFC Tournai. De Henegouwse club is dinsdag door de ondernemingsrechtbank failliet verklaard.

Het is nu officieel, zo meldt de lokale nieuwszender NoTélé: RFC Tournai is door de ondernemingsrechtbank failliet verklaard. Volgens de rechtbank kon de Henegouwse club de recente financiële problemen niet binnen een redelijke termijn oplossen.

De totale schuld van RFC Tournai bedroeg, zo herinnert NoTélé, 605.185 euro. Een enorm bedrag voor een club die al jarenlang in moeilijkheden verkeerde en recent onder toezicht stond van een voorlopig bewindvoerder.

Wat brengt de toekomst voor RFC Tournai?

Die bewindvoerder had trouwens beslist om de wedstrijd van afgelopen weekend tussen RFC Tournai en CS Brainois niet te laten doorgaan. Dat duel had de laatste thuiswedstrijd van de club moeten worden, maar vond uiteindelijk niet plaats.

Daarmee komt er een einde aan een historische club uit het Waalse voetbal, die in 2010-2011 nog actief was in tweede klasse. Meester Axel Caby werd door de ondernemingsrechtbank aangesteld als curator.



De vraag blijft of RFC Tournai ooit uit zijn as kan herrijzen. Volgens de RTBF liggen er plannen op tafel van lokale investeerders. Hoe dan ook zou een herstart onderaan de Belgische voetbalpiramide plaatsvinden, tenzij een fusie de Sang & Or op een andere manier in leven kan houden.