🎥 Dit waren de woorden van Nicky Hayen die Genk terug in de top zes duwden

Racing Genk deed afgelopen weekend een uitstekende zaak in de strijd om de Champions' Play-offs. Met een overtuigende zege tegen KAA Gent sprongen de Limburgers opnieuw de top zes binnen.

Racing Genk heeft afgelopen weekend met 3-0 gewonnen van KAA Gent. Een bijzonder belangrijke overwinning met oog op de Champions' Play-offs. De Limburgers sprongen op die manier over Gent naar de zesde plaats.

Onder coach Nicky Hayen was het eerst even zoeken, maar al snel vond hij een manier om te winnen met Genk. De club had een heel goede reeks, maar kreeg een tik te verwerken door thuis van Standard te verliezen.

Hayen zette toon met vurige speech voor cruciale topper

Ondertussen lijkt Racing de draad weer te hebben opgepakt. Voor de wedstrijd tegen de Buffalo's viel al meteen iets op. Hayen nam iedereen bij elkaar, de staf en de spelers, om een vurige speech te geven.

Genk deelde daar nu ook beelden van op zijn sociale media. "Oké jongens, vandaag gaan we laten zien dat we een groep strijders zijn. We zullen vechten voor elkaar. We zullen het vuile werk voor elkaar opknappen. Dat is wat we gaan doen vandaag", begon hij.

"En we spelen zonder angst. Donderdag hebben jullie getoond dat, wanneer de tegenstander scoort, jullie weerstand bieden en karakter kunnen tonen. We gaan vandaag met veel vertrouwen spelen. Ik kies één ding vandaag. We kiezen dat we gaan winnen. En we gaan ook winnen", besloot Hayen zijn speech. Dat het gewerkt heeft is duidelijk.



