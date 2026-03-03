🎥 Dit waren de woorden van Nicky Hayen die Genk terug in de top zes duwden

Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
| Reageer
🎥 Dit waren de woorden van Nicky Hayen die Genk terug in de top zes duwden
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2052

Racing Genk deed afgelopen weekend een uitstekende zaak in de strijd om de Champions' Play-offs. Met een overtuigende zege tegen KAA Gent sprongen de Limburgers opnieuw de top zes binnen.

Racing Genk heeft afgelopen weekend met 3-0 gewonnen van KAA Gent. Een bijzonder belangrijke overwinning met oog op de Champions' Play-offs. De Limburgers sprongen op die manier over Gent naar de zesde plaats.

Onder coach Nicky Hayen was het eerst even zoeken, maar al snel vond hij een manier om te winnen met Genk. De club had een heel goede reeks, maar kreeg een tik te verwerken door thuis van Standard te verliezen.

Hayen zette toon met vurige speech voor cruciale topper

Ondertussen lijkt Racing de draad weer te hebben opgepakt. Voor de wedstrijd tegen de Buffalo's viel al meteen iets op. Hayen nam iedereen bij elkaar, de staf en de spelers, om een vurige speech te geven.

Genk deelde daar nu ook beelden van op zijn sociale media. "Oké jongens, vandaag gaan we laten zien dat we een groep strijders zijn. We zullen vechten voor elkaar. We zullen het vuile werk voor elkaar opknappen. Dat is wat we gaan doen vandaag", begon hij.

"En we spelen zonder angst. Donderdag hebben jullie getoond dat, wanneer de tegenstander scoort, jullie weerstand bieden en karakter kunnen tonen. We gaan vandaag met veel vertrouwen spelen. Ik kies één ding vandaag. We kiezen dat we gaan winnen. En we gaan ook winnen", besloot Hayen zijn speech. Dat het gewerkt heeft is duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Nicky Hayen

Meer nieuws

John Textor laat weer van zich horen en ontslaat coach na... 0-8-overwinning

John Textor laat weer van zich horen en ontslaat coach na... 0-8-overwinning

14:00
Patrick Goots waarschuwt Antwerp-trainer Joseph Oosting alvast voor komende weken

Patrick Goots waarschuwt Antwerp-trainer Joseph Oosting alvast voor komende weken

13:30
Vier speeldagen na tackle Van Den Kerkhof op Tzolis... Te weinig? Hier komt het vandaan

Vier speeldagen na tackle Van Den Kerkhof op Tzolis... Te weinig? Hier komt het vandaan

13:03
1
François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree

François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree

12:41
1
Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

08:20
1
Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

11:40
5
Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan

Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan

12:20
6
Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

11:30
Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"

Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"

10:30
Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

11:20
1
Lost hij de defensieve problemen van bondscoach Rudi Garcia op? "Bovengemiddelde techniek"

Lost hij de defensieve problemen van bondscoach Rudi Garcia op? "Bovengemiddelde techniek"

12:00
"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

10:45
OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

11:10
1
Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

10:15
RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

11:02
Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

09:45
Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

09:15
2
Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

09:30
1
Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

10:00
1
Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

07:40
18
Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

09:00
3
Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

08:40
7
Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

08:00
Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

07:20
3
'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

08:10
Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

07:00
Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

06:30
Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

06:00
1
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2
🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

21:40
Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
15
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

22:00
"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

22:30
5
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
1
Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

21:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant Dirk1897 Dirk1897 over Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan rinus michels rinus michels over François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree SmurF SmurF over Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot Geert DL Geert DL over Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen" GertjeFCB GertjeFCB over Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen Stigo12 Stigo12 over Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels? Nero Nero over Vier speeldagen na tackle Van Den Kerkhof op Tzolis... Te weinig? Hier komt het vandaan FCBalto FCBalto over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge JaKu JaKu over Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved