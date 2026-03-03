Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

Luis Vazquez stond gisteravond in de basis tegen Real Madrid. De Madrileense defensie gaf hem een speciale behandeling, maar de Anderlecht-huurling ging toch met de winst naar huis.

Sinds zijn komst van Anderlecht heeft Luis Vazquez meteen zijn plek veroverd in de spits bij Getafe, met twee goals in zijn eerste drie wedstrijden. Nadien vond hij het doel niet meer, maar hij bleef wel basisspeler.

Gisteren behoorde hij tot de 22 spelers die het veld van het Santiago Bernabéu betraden voor de clash tussen Real Madrid en Getafe. Een fameuze test, want hij moest het opnemen tegen Antonio Rüdiger en David Alaba (de video hieronder gaat niet over Luis Vazquez, maar illustreert wel de - flink chagrijnige - gemoedstoestand van Rüdiger).

🚨AGRESIÓN Y EXPULSIÓN PERDONADA A RUDIGER EN EL MINUTO 25 CON 0-0 EN EL MARCADOR, VERGÜENZA‼️pic.twitter.com/YvZmJghDlW — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) March 2, 2026

Vazquez voelde het wel: de Argentijn mocht geen enkele keer uithalen richting doel en won slechts twee van zijn elf duels tegen de harde tegenstanders. En toch was hij het die uiteindelijk met een glimlach naar huis ging.

Hard labeur voor de stunt

Getafe zorgde inderdaad voor de verrassing met een 0-1 zege. Na de treffer van Martín Satriano vlak voor rust moest de ploeg uit de Madrileense voorstad samen de schouders eronder zetten tegen de ene witte golf na de andere. De bezoekers hielden stand met 23% balbezit, zeven reddingen van hun keeper en een slotfase die tien tegen tien werd uitgespeeld.





Gezien het wedstrijdverloop stond Luis Vazquez vaak op een eiland. Hij zakte geregeld tientallen meters terug om zijn ploeg te helpen, voor hij, compleet uitgeput, twintig minuten voor tijd werd vervangen. Een staande ovatie kreeg hij in het Santiago Bernabéu echter niet.