Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Luis Vazquez stond gisteravond in de basis tegen Real Madrid. De Madrileense defensie gaf hem een speciale behandeling, maar de Anderlecht-huurling ging toch met de winst naar huis.

Sinds zijn komst van Anderlecht heeft Luis Vazquez meteen zijn plek veroverd in de spits bij Getafe, met twee goals in zijn eerste drie wedstrijden. Nadien vond hij het doel niet meer, maar hij bleef wel basisspeler.

Gisteren behoorde hij tot de 22 spelers die het veld van het Santiago Bernabéu betraden voor de clash tussen Real Madrid en Getafe. Een fameuze test, want hij moest het opnemen tegen Antonio Rüdiger en David Alaba (de video hieronder gaat niet over Luis Vazquez, maar illustreert wel de - flink chagrijnige - gemoedstoestand van Rüdiger).

Vazquez voelde het wel: de Argentijn mocht geen enkele keer uithalen richting doel en won slechts twee van zijn elf duels tegen de harde tegenstanders. En toch was hij het die uiteindelijk met een glimlach naar huis ging.

Hard labeur voor de stunt

Getafe zorgde inderdaad voor de verrassing met een 0-1 zege. Na de treffer van Martín Satriano vlak voor rust moest de ploeg uit de Madrileense voorstad samen de schouders eronder zetten tegen de ene witte golf na de andere. De bezoekers hielden stand met 23% balbezit, zeven reddingen van hun keeper en een slotfase die tien tegen tien werd uitgespeeld.

Gezien het wedstrijdverloop stond Luis Vazquez vaak op een eiland. Hij zakte geregeld tientallen meters terug om zijn ploeg te helpen, voor hij, compleet uitgeput, twintig minuten voor tijd werd vervangen. Een staande ovatie kreeg hij in het Santiago Bernabéu echter niet.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Real Madrid
Luis Vazquez

Meer nieuws

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

09:15
Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

08:40
3
Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

08:00
Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

07:20
2
Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

07:00
Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

08:20
1
Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

07:40
9
'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

08:10
Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

20:40
Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

06:30
Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

06:00
Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
10
Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

21:50
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2
"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

22:00
"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

22:30
🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

21:40
Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

19:30
Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

21:30
Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

21:20
1
'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

21:00
2
Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

20:30
Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

19:20
Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

20:20
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
1
"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

19:40
14
Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

19:00
Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

18:40
Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

18:50
Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

00:00
3
Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

18:20
Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

17:50
4
Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

18:10
Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

18:00
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

17:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 26
Levante Levante 2-0 Alaves Alaves
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Barcelona Barcelona 4-1 Villarreal Villarreal
Real Mallorca Real Mallorca 0-1 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 0-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 2-2 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Valencia CF Valencia CF 1-0 Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis 2-2 Sevilla Sevilla
Girona FC Girona FC 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Madrid Real Madrid 0-1 Getafe Getafe

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant Stigo12 Stigo12 over Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels? FCB vo altijd FCB vo altijd over Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen" damien damien over 📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof FCB vo altijd FCB vo altijd over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf" Jasperd Jasperd over Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot Nelvafrel Nelvafrel over Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken" Dirk ie Dirk ie over 🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved