Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

John van den Brom wordt in Nederland vaak onderschat, terwijl hij een indrukwekkend cv heeft opgebouwd. De voormalig trainer van Anderlecht en Genk stuwt dit seizoen FC Twente naar boven met verzorgd en aanvallend voetbal, zoals zondagmiddag tegen Feyenoord (2-0) nog eens duidelijk werd.

Analisten en fans prijzen vooral zijn stabiliteit en voetbalverstand. Toen Van den Brom in september 2025 bij Twente werd voorgesteld, somde technisch directeur Jan Streuer uitgebreid zijn prestaties op: van een kampioenschap bij Anderlecht tot Europese campagnes bij FC Utrecht, Genk, AZ en Lech Poznan. “Hij heeft één van de beste cv’s van alle huidige Eredivisie-trainers", zei Streuer destijds.

Toch kreeg Van den Brom bij zijn komst niet overal applaus. In Enschede heerste aanvankelijk scepsis, mede omdat eerdere kandidaten als Erik ten Hag, René Hake en Mark van Bommel hadden bedankt.

Van den Brom stond daardoor bij veel voetballiefhebbers niet bekend als een ‘grote naam’, terwijl zijn prestaties dat juist rechtvaardigen, schrijft het Algemeen Dagblad.

John van den Brom kan zijn ego opzij zetten

Zijn kracht zit volgens velen in zijn benadering van mensen. Van den Brom wordt beschreven als een vriendelijke, nuchtere trainer die zijn ego opzij zet, een uitstekend werkklimaat creëert en communicatief sterk is. Dat hij aantrekkelijk voetbal combineert met menselijke benadering, maakt hem bijzonder in het Nederlandse voetbal.

Bij AZ (2014-2019) bewees hij dat talentontwikkeling en stabiele prestaties hand in hand kunnen gaan. Onder zijn leiding eindigde AZ steevast in de subtop en braken diverse jonge spelers door. Zijn succes werd soms overschaduwd door assistent Arne Slot, die hem opvolgde en veel aandacht kreeg, terwijl Van den Brom jarenlang ondergewaardeerd bleef.