Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

Benito Raman zorgde zaterdag voor de winnende treffer tegen Zulte Waregem en gaf KV Mechelen een uitstekende uitgangspositie richting de top zes. Na de match vierde hij uitbundig mee met de fans in de spionkop.

“Ik ga het moeten terugzien om echt te beseffen wat hier gebeurd is", gaf Raman toe, met een geel-rode sjaal om zich heen. Het was een emotioneel moment voor de ervaren aanvaller.

Voor Raman was het niet makkelijk de voorbije weken, want hij speelde weinig. “Te weinig naar mijn gevoel. Oké, ik sukkelde ook wel met blessures, dat geef ik toe. Ik ben blij dat ik het team vandaag iets heb kunnen teruggeven", zei hij.

Het was voor Raman een perfecte dag. “Ik heb meer dan tien uur geslapen en mijn zoontje scoorde vanochtend een goal. Het was de perfecte dag om dat ook te doen", glimlachte hij.

Benito Raman wil Europees voetbal met KV Mechelen

Over de kansen van KV Mechelen om dit seizoen in de top zes te eindigen, was Raman voorzichtig maar positief. “Die plek in de top zes is nog niet binnen, maar ons voordeel is dat wij het willen en onze concurrenten het moeten. Da’s een groot verschil in mindset.”



Raman kijkt vooruit naar de komende wedstrijden. “Geef ons toch maar die tien topwedstrijden, en wie weet levert het KV Mechelen straks een plek op die recht geeft op Europees voetbal", besloot hij.