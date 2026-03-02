Gekke situatie in Denemarken: met ex-flop van Anderlecht staat FC Kopenhagen... op degradatieplaats

De meest succesvolle club van Denemarken staat op de rand van de afgrond. FC Kopenhagen bevindt zich momenteel immers op een plaats die recht geeft op barrages om het behoud.

De supporters van RSC Anderlecht zullen er ongetwijfeld een verband in zien. Bij het debuut van Mathias ‘Zanka’ Jørgensen, voormalig centrale verdediger (en complete flop) van paars-wit, verloor FC Copenhagen met 1-2 van Randers FC.

Die nederlaag plaatst de club uit de Deense hoofdstad zowaar op een degradatieplaats. Of beter: op een positie die recht geeft op barrages om het behoud, waarin de ploegen van plaats zeven tot en met twaalf het tegen elkaar opnemen.

Kopenhagen in degradatiezorgen

FC Kopenhagen heeft in de competitie niet meer gewonnen sinds 23 november. Een ronduit dramatische situatie, die Zanka – 37-voudig Deens international en deze winter overgekomen van LA Galaxy – mee moet helpen keren.

"Misschien is deze nederlaag een wake-upcall. Misschien hadden we deze situatie nodig om te reageren", hoopt de ex-Mauve in het Deense medium Bold.



Bij Randers, de tegenstander van Kopenhagen, liep overigens nog een andere ex-Anderlecht-speler rond: Lucas Lissens (24), die sinds 2024 in Denemarken actief is.