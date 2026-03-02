Wangedrag in tribunes: Club Brugge-speler bespuwd tijdens wedstrijd tegen Charleroi

Club Brugge draaide een achterstand om bij Charleroi in een beladen wedstrijd met verlengingen, een rode kaart en veel commotie. Na afloop liep de spanning hoog op, terwijl ook naast het veld een grens werd overschreden.

Club Brugge beleefde een speciale avond op verplaatsing bij Charleroi. De Zebra's kwamen op voorsprong, maar na rust liep alles mis voor hen. Kevin Van Den Kerkhof pakte een meer dan verdiende rode kaart.

Nadien kwam Club nog helemaal terug na een strafschopdoelpunt van Christos Tzolis en een goal van Joel Ordonez in minuut 100. Bij Charleroi waren ze niet te spreken over de prestatie van de scheidsrechter.

Tumult na comeback Club, zware beschuldigingen richting arbitrage

"Er is geen rechtvaardigheid in het Belgische voetbal. Het is niet de eerste keer dat dit hier gebeurt. Ze willen Charleroi duidelijk niet in de Jupiler Pro League", klonk het onder meer bij Aurélien Scheidler.

Na afloop ontstond er ook heel wat tumult. Spelers en coaches gingen verhaal halen bij elkaar en de scheidsrechters. Lang duurden de opstootjes wel niet.

Maar volgens Het Laatste Nieuws gebeurde er nog iets. Iets wat absoluut niet door de beugel kan. Zo zou een Charleroi-supporters Jorne Spileers bespuwd hebben. Als de dader geïdentificeerd kan worden, wacht hem ongetwijfeld een fikse straf.