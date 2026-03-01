'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

Lorenz Lomme
| Reageer
'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'
Foto: Photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kent u Sergej Milinković-Savić nog? De Serviër speelde in het verleden voor KRC Genk, maar mag nu dromen van een terugkeer naar de top van de Serie A.

Milinković-Savić is 31 ondertussen, maar speelde van 2014 tot 2015 voor KRC Genk. De Limburgers hadden hem weggehaald bij Vojvodina voor de bescheiden som van 1 miljoen euro. Dat zouden ze zich niet beklagen.

De toen nog heel jonge Milinković-Savić groeide uit tot een smaakmaker in Limburg. Hij speelde 24 wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 goals en 1 assist. Zijn goede prestaties bleven niet onopgemerkt in het buitenland.

Het was Lazio dat de Serviër in 2015 kwam weghalen voor 12 miljoen euro. In de Italiaanse hoofdstad zou hij jarenlang een sterkhouder zijn. Hij speelde 341 duels voor de club en scoorde 69 goals. Hij deelde ook 58 assists uit.

Milinković-Savić heeft een contract tot 2028

Na één Italiaanse beker en twee supercups nam hij afscheid van Lazio. Hij koos in 2023 voor een avontuur bij Al-Hilal, in een transfer waarmee 40 miljoen gemoeid was. Maar een terugkeer naar Italië lonkt. Volgens TransferFeed is AC Milan namelijk geïnteresseerd, nadat het de speler in het verleden al had willen binnenhalen.

Lees ook... Buitenlandse interesse in Kos Karetsas blijft groeien, nieuwe topclub klopt aan de deur
Het huidige loon van Milinković-Savić zou echter een probleem kunnen vormen. Hij verdient naar verluidt 20 miljoen euro per seizoen in het Midden-Oosten en verlengde nog niet zo lang geleden zijn contract tot midden 2028. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 15 miljoen euro kosten. Is Milan bereid om ver te gaan?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
AC Milan

Meer nieuws

Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"

Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"

06:30
OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!" Reactie

OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!"

23:34
Buitenlandse interesse in Kos Karetsas blijft groeien, nieuwe topclub klopt aan de deur

Buitenlandse interesse in Kos Karetsas blijft groeien, nieuwe topclub klopt aan de deur

14:30
De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal" Reactie

De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal"

23:10
5
STVV laat voorlopige leidersplaats liggen: Wouter Vrancken benoemt de problemen

STVV laat voorlopige leidersplaats liggen: Wouter Vrancken benoemt de problemen

23:10
Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht

Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht

22:43
Emotionele Lukaku overmand door tranen: "Ik was ten dode opgeschreven"

Emotionele Lukaku overmand door tranen: "Ik was ten dode opgeschreven"

23:00
De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

21:20
Standard-speler beleefde persoonlijk drama voor duel tegen La Louvière: "Ik kreeg deze ochtend het nieuws"

Standard-speler beleefde persoonlijk drama voor duel tegen La Louvière: "Ik kreeg deze ochtend het nieuws"

22:30
🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen

🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen

21:25
3
'Verse miljoenen lonken: jeugdproduct doet Club Brugge dromen van nieuwe jackpot'

'Verse miljoenen lonken: jeugdproduct doet Club Brugge dromen van nieuwe jackpot'

21:40
Weergaloze Lamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

Weergaloze Lamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

22:00
Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper

Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper

20:17
Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

16:30
1
Klaar voor het WK? Scorende Lukaku bezorgt Napoli in extremis de drie punten

Klaar voor het WK? Scorende Lukaku bezorgt Napoli in extremis de drie punten

20:30
Nieuwe trofee voor Kompany? Bayern München slaat Dortmund helemaal uit de titelrace

Nieuwe trofee voor Kompany? Bayern München slaat Dortmund helemaal uit de titelrace

21:00
Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke"

Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke"

19:15
5
Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot

Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot

20:00
Standard-speler ziet zijn team op dit vlak zéér slecht acteren: "Het is een schande"

Standard-speler ziet zijn team op dit vlak zéér slecht acteren: "Het is een schande"

19:00
Challenger Pro League: bleef SK Beveren ook op speeldag 27 ongeslagen?

Challenger Pro League: bleef SK Beveren ook op speeldag 27 ongeslagen?

19:30
Arbnor Muja droomt groot met STVV: "Ik wil de reguliere competitie winnen"

Arbnor Muja droomt groot met STVV: "Ik wil de reguliere competitie winnen"

18:30
Eindelijk eens play-off 1? Benito Raman doet volksfeest losbarsten in Mechelen met knal in minuut 96!

Eindelijk eens play-off 1? Benito Raman doet volksfeest losbarsten in Mechelen met knal in minuut 96!

18:04
De terugkeer van Zeno Debast? "Niet in de selectie uit eigen keuze."

De terugkeer van Zeno Debast? "Niet in de selectie uit eigen keuze."

18:00
De opvallende statistiek van Thibaut Courtois tegen Manchester City

De opvallende statistiek van Thibaut Courtois tegen Manchester City

17:30
Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK

Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK

17:00
18
Zal Rudi Garcia hem eindelijk oproepen? "Hij wordt in België onderschat en verdient een selectie"

Zal Rudi Garcia hem eindelijk oproepen? "Hij wordt in België onderschat en verdient een selectie"

16:00
7
Heeft Loïs Openda nog een toekomst bij Juventus?

Heeft Loïs Openda nog een toekomst bij Juventus?

15:00
1
Twijfel is groot: speelt Iran straks op het WK tegen België?

Twijfel is groot: speelt Iran straks op het WK tegen België?

15:30
Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

12:00
1
Vincent Euvrard legt de vinger op de wonde na gelijkspel tegen La Louvière: "Dat is niet goed genoeg"

Vincent Euvrard legt de vinger op de wonde na gelijkspel tegen La Louvière: "Dat is niet goed genoeg"

13:30
Vijf extra schorsingen na racismerel met Vinicius Junior

Vijf extra schorsingen na racismerel met Vinicius Junior

14:00
1
LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

12:35
🎥 Geniaal doelpunt zorgt voor zege voor Edward Still en Watford

🎥 Geniaal doelpunt zorgt voor zege voor Edward Still en Watford

13:00
Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde"

Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde"

11:20
5
LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek

LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek

11:30
Hoe is het nu met Wouter Vandenhaute?

Hoe is het nu met Wouter Vandenhaute?

11:40
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 13:30 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels" Rechoque Rechoque over Anderlecht - OH Leuven: 5-1 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK roeienongt roeienongt over 🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen roeienongt roeienongt over Antwerp - STVV: 1-0 Michy DC Michy DC over Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke" Joe Joe over De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal" Canard-i Canard-i over 'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie' Venom#13 Venom#13 over "Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans RememberLierse RememberLierse over Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved