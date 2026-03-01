'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

Kent u Sergej Milinković-Savić nog? De Serviër speelde in het verleden voor KRC Genk, maar mag nu dromen van een terugkeer naar de top van de Serie A.

Milinković-Savić is 31 ondertussen, maar speelde van 2014 tot 2015 voor KRC Genk. De Limburgers hadden hem weggehaald bij Vojvodina voor de bescheiden som van 1 miljoen euro. Dat zouden ze zich niet beklagen.

De toen nog heel jonge Milinković-Savić groeide uit tot een smaakmaker in Limburg. Hij speelde 24 wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 goals en 1 assist. Zijn goede prestaties bleven niet onopgemerkt in het buitenland.

Het was Lazio dat de Serviër in 2015 kwam weghalen voor 12 miljoen euro. In de Italiaanse hoofdstad zou hij jarenlang een sterkhouder zijn. Hij speelde 341 duels voor de club en scoorde 69 goals. Hij deelde ook 58 assists uit.

Milinković-Savić heeft een contract tot 2028

Na één Italiaanse beker en twee supercups nam hij afscheid van Lazio. Hij koos in 2023 voor een avontuur bij Al-Hilal, in een transfer waarmee 40 miljoen gemoeid was. Maar een terugkeer naar Italië lonkt. Volgens TransferFeed is AC Milan namelijk geïnteresseerd, nadat het de speler in het verleden al had willen binnenhalen.

Het huidige loon van Milinković-Savić zou echter een probleem kunnen vormen. Hij verdient naar verluidt 20 miljoen euro per seizoen in het Midden-Oosten en verlengde nog niet zo lang geleden zijn contract tot midden 2028. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 15 miljoen euro kosten. Is Milan bereid om ver te gaan?