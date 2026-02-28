Heeft Loïs Openda nog een toekomst bij Juventus?

Loïs Openda heeft voorlopig niet overtuigd bij Juventus, en de club lijkt van hem af te willen. Of hij volgend seizoen nog deel uitmaakt van de ploeg is allesbehalve zeker, zelfs met de verplichte aankoopoptie die de Oude Dame in handen heeft.

Loïs Openda had het moeilijk bij RB Leipzig, een team dat eigenlijk perfect bij zijn stijl paste, en hij had net dat extra vertrouwen nodig om weer op te bloeien. Tekenen bij een competitie die veel defensiever is dan de Bundesliga, en bij een club waar de druk enorm is, leek een zeer, zeer riskante gok.

Maar Juventus nam Openda niet alleen op huurbasis over: er werd ook een verplichte aankoopoptie van maar liefst 45 miljoen euro getekend. Het resultaat, enkele maanden voor het einde van het seizoen, is overduidelijk: het is een flop.

Juventus wil van Openda af

Met 2 doelpunten in 35 wedstrijden en een quasi onbestaande offensieve impact, heeft de Rode Duivel zijn vorm niet teruggevonden en wordt hij zelfs regelmatig uit de basiself gelaten door Luciano Spalletti. De Italiaanse coach rekent niet langer op Openda, ongeacht de verplichte investering van de Oude Dame.

Resultaat: volgens La Gazzetta dello Sport behoort Loïs Openda inmiddels tot de zeven spelers die Juventus volgend seizoen al op de transferlijst wil zetten. De Belg scoorde nog niet in 2026 en werd door Spalletti buiten de basis gehouden tijdens de dubbele confrontatie in de Champions League tegen Galatasaray, waarbij hij pas in de slotfase inviel zonder het verschil te maken.



De Italiaanse club zal zich komende zomer moeten neerleggen bij een groot financieel verlies, of Openda eventueel uitlenen om hem eindelijk weer op niveau te laten komen. Ook bij de nationale ploeg valt er voorlopig weinig hoop te koesteren: Rudi Garcia maakt van de Rode Duivel geen vaste basisspeler, zelfs met de afwezigheid van Romelu Lukaku.