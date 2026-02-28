Vincent Euvrard legt de vinger op de wonde na gelijkspel tegen La Louvière: "Dat is niet goed genoeg"

Standard kwam vrijdagavond niet verder dan een gelijkspel tegen La Louvière in eigen huis. Standard-coach Vincent Euvrard was na de wedstrijd niet tevreden over zijn manschappen.

Met het schamele puntje tegen La Louvière schiet Standard weinig op. In de spannende strijd om de Champions Play-offs zijn alle punten welkom. Zeker tegen degradatiekandidaat La Louvière.

Kolkend Sclessin

Sclessin stond vanaf minuut één letterlijk in vuur en vlam. De supporters pakten uit met een schouwspel van vuurwerk. Na enkele minuten spelen konden de Standard-supporters ook meteen vieren, want Marco Ilaimaharitra zette Standard op voorsprong vanop de stip.

"Gelijkmaker valt uit het niets"

Standard leek de wedstrijd in handen te hebben, maar Pape Moussa Fall zette nog voor rust de gelijkmaker op het bord, meteen de eindstand. "De wedstrijd begint zoals we willen. We zetten direct druk en scoren snel, domineren de eerste 25 minuten, maar dan valt de gelijkmaker uit het niets en dat deed pijn", klonk het bij Standard-coach Vincent Euvrard na de wedstrijd bij DAZN.

Euvrard is kritisch

Na rust was La Louvière zelfs de betere ploeg. Euvrard was niet tevreden over het spel. "Ook in de tweede helft brengen we weinig op de mat en waren er slechte connecties tussen de spelers", sprak de 43-jarige coach.

Het is nu aan Standard om zich te herpakken en punten te pakken om die gedroomde Champions Play-offs te halen. Euvrard legde alvast de vinger op de wonde: "Ik denk niet dat het iets mentaal is, het heeft eerder met de fysieke energie te maken."



Lees ook... Basisdebuut levert meteen punt op tegen Standard: reactie spreekt boekdelen›

"Het zit hem in de kwaliteit..."

"Het zit hem in de kwaliteit van de voeten en het onderlinge samenspel. We moeten nu focussen op onszelf en gaan winnen tegen Zulte Waregem", sprak hij kritisch over zijn manschappen.

"Maar we pakken 2 op 12 tegen de laatste 4 in het klassement. Dat is niet goed genoeg." Een statistiek die Standard momenteel de das om doet. De Rouches staan met 35 punten momenteel op de zevende plaats met één wedstrijd meer dan de concurrentie.