Basisdebuut levert meteen punt op tegen Standard: reactie spreekt boekdelen

Nachon Nsingi kende vrijdagavond zijn eerste basisplaats in de kleuren van RAAL La Louvière tijdens het 1-1-gelijkspel tegen de Rouches. De spits, deze winter naar de club gekomen, sprak na de wedstrijd in de mixed zone.

De spits maakte gebruik van de schorsing van Jerry Afriyie om iets meer dan een uur te spelen. Het ging om zijn eerste optreden sinds 24 januari, toen hij negen minuten voor tijd inviel tegen STVV. Hij was verheugd zijn eerste basisplaats in Sclessin te kennen.

"Voor een eerste optreden was dit een droomplek, natuurlijk. Ik heb geprobeerd te profiteren van de ruimtes die Fall had gecreëerd, een speler wiens speelstijl ik enorm waardeer, aanvullend op de mijne", aldus Nsingi aan Voetbalkrant.

Nsingi wil blijven werken als een gek voor La Louvière

"Aan mij de taak om verder te blijven werken als een gek, om de trainingssessies te blijven verdubbelen om aan te tonen dat ik het verdien om wat regelmatiger een kans te krijgen. Daarom ben ik hierheen gekomen en heeft de clubleiding mij aangetrokken."

Het begin van de wedstrijd was verre van evident voor de RAAL La Louvière, dat zag dat Marco Ilaimaharitra de score opende met een strafschop: "Vanavond wisten we dat het begin van de wedstrijd moeilijk zou zijn, maar niet zo erg."

La Louvière met spijt na puntendeling tegen Standard?

"We speelden nauwelijks één minuut toen het mis ging: we kregen een strafschop en een doelpunt. Als je op het veld staat, word je onder druk gezet door de wedstrijd, het geschreeuw van de supporters, het is behoorlijk gek."



"We stonden meteen onder druk, maar we hebben snel met onze mentale veerkracht gereageerd om hier een goed punt te pakken. We kunnen zelfs bijna spijt hebben omdat we nog steeds erg veeleisend zijn. Het belangrijkste is toch dat we in ieder geval niet hebben verloren."