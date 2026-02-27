Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

In november 2024 meldden enkele collega's over intimidatie en beledigingen van Sébastien Grandjean en zijn doelmannentrainer richting Noah Makembo bij SL16 FC. Een versie die pertinent wordt betwist door de voormalige T1 van de U23 van Standard.

Vrijdagavond openen Standard en RAAL La Louvière de 27e speeldag van de Jupiler Pro League op Sclessin. Tussen beide clubs is er een gemeenschappelijke noemer: Noah Makembo, die afgelopen zomer SL16, waar hij opgeleid werd, verliet om zich bij De Wolven uit Louvière aan te sluiten, waar hij met de U21 speelde en enkele keren op de bank zat bij het eerste elftal, zonder in te vallen.

Noah Makembo uitte stevige beschuldigingen

De offensieve middenvelder, die enkele jaren geleden nog werd beschouwd als een groot talent van de Luikse academie, verliet de oevers van de Maas transfervrij, nadat Standard zijn contract niet had verlengd na verschillende meningsverschillen - niet enkel financiële.

Eind november 2024, iets meer dan zes maanden voor zijn vertrek, hadden zijn entourage, waaronder zijn vader Francy Makembo, beledigingen en pesterijen van toenmalig T1 Sébastien Grandjean en zijn doelmannentrainer naar buiten gebracht tijdens een oefenwedstrijd in Gedinne. Een episode die "Noah Makembo ertoe zou hebben aangezet elders zijn geluk te beproeven."

Beledigingen aan het adres van Noah Makembo? Het wederwoord van Sébastien Grandjean

Een versie die resoluut wordt betwist door Grandjean, momenteel actief bij Racing Union Luxembourg, die verzekert dat hij en zijn staf nooit enige belediging hebben geuit richting Noah Makembo en dat Standard dus geen zaak te verdoezelen had op dat moment. Het is aan Walfoot dat hij ervoor koos zijn wederwoord te geven voor de wedstrijd tussen de Rouches en de Wolven.

"Ik had in het begin niets gezegd toen hij dat naar verschillende sites en op het plateau van LN24 had gelekt, maar alles is vals, volledig vals. Er is geen sprake geweest van pesterijen. Tijdens die wedstrijd in Gedinne stonden we 1-0 achter bij de rust tegen een ploeg uit eerste provinciale. Noah gedroeg zich niet goed op voetballend vlak en qua houding, hij werd afgetroefd door spelers uit de provinciale reeksen, wat niet normaal was."



Lees ook... LIVE: Standard kan vanavond terug de Champions' Play-offs induiken als het wint van La Louvière›

"Ik heb iedereen bij de rust terechtgewezen, maar hij veroorloofde zich commentaar te geven. Ik heb hem toen gezegd zijn mond te houden. Als dat pesterijen zijn, denk ik dat alle trainers kunnen stoppen met hun job. Ik tolereer niet dat men dat pesterijen noemt."