Volg Standard - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
|Datum:
|27/02/2026 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 27
LIVE: Standard Luik kan vanavond terug de Champions Play-offs induiken als het winst van La Louvière
Standard Luik deed vorig weekend een gouden zaak na winst op en tegen KRC Genk. Hiermee zitten ze terug helemaal op koers voor deelname aan de allerlaatste Champions Play-offs. Ze openen het weekend tegen La Louvière en bij winst zetten ze direct hun concurrenten onder druk.
Prono Standard - La Louvière
Standard wint
Gelijk
|Standard wint
|Gelijk
|La Louvière wint
|81.74%
|14.94%
|3.32%
|Populairste
|2-1
(70x)
|2-0
(70x)
|1-1
(27x)
Vergelijking Standard - La Louvière
Positie
8
15
Punten
34
25
Gewonnen
10
5
Verloren
12
11
Gescoorde doelpunten
24
21
Doelpunten tegen
33
30
Gele kaarten
53
50
Rode kaarten
7
2
Onderlinge duels gewonnen
7
2
3
|26/07 20:45
|La Louvière
|0-2
|Standard
|22/02 20:30
|Standard
|1-1
|La Louvière
|06/02 19:30
|La Louvière
|1-1
|Standard
|29/08 19:00
|Standard
|5-0 FF
|La Louvière
|27/08 20:00
|La Louvière
|2-3
|Standard
|16/03 20:30
|Standard
|1-0
|La Louvière
|27/09 19:00
|Standard
|2-3
|La Louvière
|25/09 20:00
|La Louvière
|0-1
|Standard
|27/02 20:30
|La Louvière
|3-2
|Standard
|27/09 18:00
|Standard
|0-2
|La Louvière
|04/04 20:00
|La Louvière
|0-2
|Standard
|02/11 20:00
|Standard
|1-0
|La Louvière