-
Datum: 27/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27

LIVE: Standard Luik kan vanavond terug de Champions Play-offs induiken als het winst van La Louvière

Standard Luik deed vorig weekend een gouden zaak na winst op en tegen KRC Genk. Hiermee zitten ze terug helemaal op koers voor deelname aan de allerlaatste Champions Play-offs. Ze openen het weekend tegen La Louvière en bij winst zetten ze direct hun concurrenten onder druk.

Vergelijking Standard - La Louvière

Positie

8
15

Punten

34
25

Gewonnen

10
5

Verloren

12
11

Gescoorde doelpunten

24
21

Doelpunten tegen

33
30

Gele kaarten

53
50

Rode kaarten

7
2

Onderlinge duels gewonnen

7
2
3
26/07 20:45 La Louvière La Louvière 0-2 Standard Standard
22/02 20:30 Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
06/02 19:30 La Louvière La Louvière 1-1 Standard Standard
29/08 19:00 Standard Standard 5-0 FF La Louvière La Louvière
27/08 20:00 La Louvière La Louvière 2-3 Standard Standard
16/03 20:30 Standard Standard 1-0 La Louvière La Louvière
27/09 19:00 Standard Standard 2-3 La Louvière La Louvière
25/09 20:00 La Louvière La Louvière 0-1 Standard Standard
27/02 20:30 La Louvière La Louvière 3-2 Standard Standard
27/09 18:00 Standard Standard 0-2 La Louvière La Louvière
04/04 20:00 La Louvière La Louvière 0-2 Standard Standard
02/11 20:00 Standard Standard 1-0 La Louvière La Louvière
Majeed Ashimeru kent zijn straf na vroege rode kaart

Majeed Ashimeru kent zijn straf na vroege rode kaart

23/02 1

Voor zijn eerste basisplaats beleefde Majeed Ashimeru een bijzonder sombere zondag met RAAL. Zijn uitsluiting werd inmiddels herbekeken door het parket.

Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

11:20 4

Standard wil tegen La Louvière weer aansluiten bij de top zes van de Jupiler Pro League, gesteund door de terugkeer van David Bates. De 29-jarige Schot stond anderhalf jaar...

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

14:00

Standard ontvangt vrijdag RAAL La Louvière voor een Waalse derby mét inzet. De Luikenaars moéten winnen om de kansen op play-off 1 intact te houden. Pierre François kijkt e...

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

16:00

In november 2024 meldden enkele collega's over intimidatie en beledigingen van Sébastien Grandjean en zijn doelmannentrainer richting Noah Makembo bij SL16 FC. Een versie d...

