LIVE: Standard Luik kan vanavond terug de Champions Play-offs induiken als het winst van La Louvière

Standard Luik deed vorig weekend een gouden zaak na winst op en tegen KRC Genk. Hiermee zitten ze terug helemaal op koers voor deelname aan de allerlaatste Champions Play-offs. Ze openen het weekend tegen La Louvière en bij winst zetten ze direct hun concurrenten onder druk.

Prono Standard - La Louvière

Standard wint Gelijk

Standard wint Gelijk La Louvière wint 81.74% 14.94% 3.32% Populairste 2-1

(70x) 2-0

(70x) 1-1

(27x)

Vergelijking Standard - La Louvière

Positie

8 15

Punten

34 25

Gewonnen

10 5

Verloren

12 11

Gescoorde doelpunten

24 21

Doelpunten tegen

33 30

Gele kaarten

53 50

Rode kaarten

7 2

Onderlinge duels gewonnen