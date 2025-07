Twee debutanten bij Standard zorgen voor de driepunter tegen La Louvière

Een Standard met twee gezichten trekt uiteindelijk aan het langste zeel. Een prima eerste helft die werd gevolgd door een moeilijke tweede helft was genoeg om met de drie punten terug naar Luik te keren. La Louvière liet met momenten knappe zaken zien, maar hebben nog werk voor de boeg.

Een mooie opener kon La Louvière zich niet wensen in hun gloednieuwe Easi Arena, namelijk Standard Luik. Het stadion was goed volgelopen, maar dit wel zonder bezoekende fans. De fervente supporters van Standard hadden de wedstrijd geboycot. Dit zowel omwille van het kleine bezoekersvak (450 plaatsen) en omwille van een absurde combiregeling.

Standard begint vurig

De spelers van Standard hadden er duidelijk zin in. Met hun vizier op scherp trokken ze ten aanval en dat loonde al snel. 4 minuten had nieuwkomer Thomas Henry nodig om zijn eerste doelpunt voor Standard te maken. Dit mede dankzij het zwakke verdedigen van de promovendus in de Jupiler Pro League.

De Luikenaars gingen op hun elan verder en kozen resoluut voor de aanval. Hierin werden ze geholpen door een aantal defensieve blunders bij La Louvière. Met de vele nieuwkomers was het duidelijk nog wat zoeken bij de promovendus.

Beter La Louvière, maar Standard op een dubbele voorsprong

La Louvière kwam in de laatste 10 minuten van de eerste helft beter in de wedstrijd. Ze stapten wat af van de lange bal en probeerde te combineren. Al resulteerde dit niet in grote kansen, maar ze kregen wel terug vertrouwen.

In het slot van de eerste helft is er opnieuw een defensieve blunder van La Louvière. Dom handspel zorgt ervoor dat de bal op de stip ging. Marco Ilaimaharitra zette zich achter de bal en twijfelde niet. De nieuwkomer van Standard was zo al de tweede speler die in zijn debuutwedstrijd scoorde.

La Louvière laat zich niet kennen

De thuisploeg kwam sterk uit de kleedkamer en koos resoluut voor de aanval. Het probeerde meer te combineren in plaats van voor de lange bal te gaan. Hiermee had Standard het moeilijk. De bezoekers kwamen er niet meer en stonden onder druk.

La Louvière kwam echter zeer moeilijk tot kansen. Een paar keer moest Epolo van Standard tussenkomen, maar zonder grote reddingen te verrichten. Dit tot in de 60ste minuut.

De thuisploeg met hun eerste doelpunt of toch niet?

De eerste 15 minuten van La Louvière in de tweede helft waren echt goed. Standard zag sterretjes en bijna was Mouhamed Belkheir de ster van de avond. Hij maakte het eerste doelpunt van La Louvière in hun gloednieuw stadion.

Het feest ging echter niet door want de VAR kwam tussen. Bij het doorkoppen stond Belkheir randje buitenspel. Zo ging het feest uiteindelijk niet door. Nadien bleef La Louvière druk zetten, maar tot een doelpunt kwamen ze niet meer.

Zo eindigde de eerste wedstrijd van La Louvière in de gloednieuwe Easi Arena in mineur. Voor Standard daarentegen kon het seizoen niet beter beginnen. De Luikenaars beginnen met een driepunter en zijn momenteel ook verlost van hun kwalijke reputatie in uitwedstrijden die hun vorig seizoen achtervolgde.