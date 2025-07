Bekritiseerde doelman is meteen man van de match én komt met ferme verwittigingen

Matthieu Epolo was een van de beslissende mannen van Standard afgelopen zaterdag in La Louvière. Met verschillende mooie reddingen en veel autoriteit maakte de jonge doelman indruk, nadat hij vorig seizoen zwaar bekritiseerd werd.

Standard keerde terug van de Easi Arena met drie punten die niet zo gemakkelijk behaald zijn als de score zou doen vermoeden. Matthieu Epolo nam dan ook het woord achteraf: "Het is een belangrijke overwinning. Zonder onze supporters uitwedstrijden winnen, is goed om de drie punten mee naar huis te nemen. Gelukkig was de sfeer niet zoals op Sclessin", grapte de doelman uit Luik.

Onder leiding van Mircea Rednic en de sportieve directie van Marc Wilmots is Standard dus goed begonnen met een overwinning die veel goeds voorspelt. "We beginnen opnieuw, met een nieuwe coach, een nieuwe directie. Het verleden is voorbij. Nu zullen we elke wedstrijd aanpakken... maar zonder beperkingen", waarschuwde Epolo.

Epolo klaar om onmisbaar te worden bij Standard?

"We zijn goed voorbereid, maar op een of andere manier is de voorbereiding nog niet voorbij. En ik zie jullie al komen, jullie, de journalisten: als we vanavond hadden verloren, speelden we voor het behoud... We hebben een geweldige groep en een geweldig team, we duwen elkaar vooruit", ging de doelman van Standard verder. "Natuurlijk hebben we ambitie, we willen alle wedstrijden winnen. Je speelt om te winnen."

Voor Matthieu Epolo is het ook op persoonlijk vlak zeker genieten. Vorig seizoen waren er concurrenten voor hem na moeizame prestaties, maar nu lijkt hij de onbetwiste nummer 1 te zijn onder Mircea Rednic. Hij komt ook veel rustiger over dan vorig seizoen.

Compliment

"Ik zie het als een compliment. We werken heel goed samen met Jean-François Gillet en het team. Maar ik was vorig jaar niet gestrest", verzekerde Epolo. "Ik had gewoon nog niet mijn weg gevonden. Dat is ook het probleem, jullie beoordelen jongeren meteen terwijl ze nog geen 15 wedstrijden in het eerste elftal hebben gespeeld. Geef ze de tijd", besloot de U21-international doelman resoluut.