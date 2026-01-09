'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen blijft doorpakken op de wintermercato. Na de komst van Mauro Lenaerts kijkt Malinwa opnieuw richting Challenger Pro League, waar het een extra pion wil aantrekken om de kern verder te versterken.

KV Mechelen is goed actief op de transfermarkt en hoopt zijn tweede wintertransfer binnenkort af te ronden. Mauro Lenaerts kwam al over van Lierse maar Malinwa wil verder shoppen in de Challenger Pro League.

De Kakkers zouden hun oog hebben laten vallen op Bill Lathouwers, de doelman van RWDM Brussels. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Ze zouden hem er deze winter snel willen wegkapen.

Malinwa kijkt naar RWDM voor extra doelman

Hij kan in Mechelen de doublure van Nacho Miras worden aangezien Ortwin De Wolf nog geblesseerd is. Het blijft wachten op een akkoord, RWDM verwacht nog een transfersom.

De marktwaarde van Lathouwers wordt door Transfermarkt op 400.000 euro geschat. Dit seizoen stond hij 14 keer in de basis, tot hij plots op de bank werd gezet begin december. De laatste twee wedstrijden zat hij zelfs in de tribune.


Lathouwers was nog actief bij Antwerp, MVV, SK Beveren en Beerschot. Hij verliet de Kielse Ratten in januari 2024 om bij RWDM te tekenen.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
RWDM Brussels
Bill Lathouwers

Meer nieuws

Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM Interview

Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM

16:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman

17:20
Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

17:20
'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

17:00
OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

16:30
DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

16:15
Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

15:43
28
Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

15:00
KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

14:20
Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

14:40
Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

13:45
Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

12:00
2
Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

13:30
2
📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

14:00
5
Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

13:00
Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

12:40
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
3
Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

11:00
Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

11:40
3
Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

06:30
Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

11:20
🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

10:30
Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

10:00
12
Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

09:37
9
Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

08:40
'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

09:00
2
Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

07:20
16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

08:00
Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

08:20
Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

07:40
Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

07:00
1
RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

06:00
1
Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

23:00
Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM Interview

Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM

18:50
IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

22:20
Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

What the Frog What the Frog over Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League wolfskin wolfskin over Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge Jérome Bele Bele Nfong Jérome Bele Bele Nfong over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair CringeMedia CringeMedia over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Daja Daja over Hertha Berlin - Standard: 1-1 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet Swakke25 Swakke25 over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' Arthur Shelby Arthur Shelby over Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem LordJozef LordJozef over 📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved