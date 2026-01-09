'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

KV Mechelen blijft doorpakken op de wintermercato. Na de komst van Mauro Lenaerts kijkt Malinwa opnieuw richting Challenger Pro League, waar het een extra pion wil aantrekken om de kern verder te versterken.

KV Mechelen is goed actief op de transfermarkt en hoopt zijn tweede wintertransfer binnenkort af te ronden. Mauro Lenaerts kwam al over van Lierse maar Malinwa wil verder shoppen in de Challenger Pro League.

De Kakkers zouden hun oog hebben laten vallen op Bill Lathouwers, de doelman van RWDM Brussels. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Ze zouden hem er deze winter snel willen wegkapen.

Malinwa kijkt naar RWDM voor extra doelman

Hij kan in Mechelen de doublure van Nacho Miras worden aangezien Ortwin De Wolf nog geblesseerd is. Het blijft wachten op een akkoord, RWDM verwacht nog een transfersom.

De marktwaarde van Lathouwers wordt door Transfermarkt op 400.000 euro geschat. Dit seizoen stond hij 14 keer in de basis, tot hij plots op de bank werd gezet begin december. De laatste twee wedstrijden zat hij zelfs in de tribune.



Lathouwers was nog actief bij Antwerp, MVV, SK Beveren en Beerschot. Hij verliet de Kielse Ratten in januari 2024 om bij RWDM te tekenen.