Charaï in de wolken: spelerskern van KVC Westerlo nam wel heel opvallend besluit na zege tegen Charleroi

Westerlo blijft in de race voor de Champions' Play-offs na 9 op 12. Dankzij een late zege tegen Charleroi tellen de Kemphanen evenveel punten als Standard en lonkt de top zes opnieuw.

KVC Westerlo pakte 9 op 12 en kan naar boven kijken in het klassement. De club staat op de negende plaats in het klassement met 34 punten. Dat zijn er even veel als Standard en eentje minder dan KRC Genk.

Dat wil zeggen dat de Kemphanen nog niet zijn uitgeschakeld voor de Champions' Play-offs. Mede dankzij het winnende doelpunt van Isa Sakamoto in extremis tegen Charleroi. Maar coach Issame Charaï wil ook de supporters niet vergeten.

Charaï looft fans én ambitie van zijn spelers

"Ik wil vandaag ook de fans bedanken voor hun steun. Vorige week waren ze al fantastisch op Antwerp en ook nu hebben ze de groep vooruit gestuwd", zegt de T1 van Westerlo bij Het Nieuwsblad. "Dat is heel mooi om te zien en ik ben blij dat we hen op deze manier iets hebben kunnen teruggeven."

"Volgende week zondag verwacht ik tegen Union dat ze opnieuw voor zo’n mooie sfeer kunnen zorgen", gaat de coach verder. Hij deelde ook nog opvallend nieuws over zijn kern mee...

"Na deze zege wilde ik mijn spelers een extra dag vrij geven, maar ze hebben zelf aangegeven dat dat niet nodig was. Ze willen liever in hetzelfde stramien blijven verder werken. Dat getuigt van goesting en ambitie", aldus Charaï.