Binnenkort de jongste trainer in 1A... De man aan wie Nilson Angulo veel te danken heeft
De nacht was kort in Beveren. De titel in 1B is een ongelooflijke opsteker voor Marink Reedijk, die daarmee het eerste wapenfeit uit zijn jonge trainerscarrière te pakken heeft. En ongetwijfeld niet het laatste.

Seizoenen volgen elkaar op en lijken niet op elkaar in D1B. Een jaar geleden had geen enkele ploeg haar promotie naar de eerste klasse nog zeker gesteld voor de laatste speeldag. Tussen Zulte Waregem, de RAAL en RWDM werd alles beslist op de foto-finish eind april. Dit jaar maakte Beveren zijn titel al tijdens het carnaval officieel.

Een dikke zes maanden geleden waren het twee trainers die nog nooit in de Belgische eerste klasse hadden gecoacht die de twee promovendi naar de elite begeleidden. Net als Sven Vandenbroeck en Frédéric Taquin heeft Marink Reedijk nog geen 1A-ervaring. Een portret van degene die, op zijn 34ste, de jongste trainer van de Pro League-versie 2026/2027 zou kunnen worden als Hayk Milkon en Dender zouden degraderen.

Geboren om trainer te worden

Reedijk was altijd al vroegrijp op coachvlak. De Nederlander was nog maar 18 toen hij door de KNVB werd aangesteld om een provinciaal U11-team te trainen. Na vijf jaar bij de KNVB werkte hij vervolgens bij de jeugdteams van Ajax en West Bromwich Albion.

Toen duikt zijn eerste band met het Belgische voetbal op. In juni 2018, acht jaar voordat hij zijn eerste trofee in het Freethiel zou winnen, maakte hij voor het eerst deel uit van de staf van een A-elftal door assistent van Jordi Condom te worden bij Roeselare, toen actief in 1B.

Hij maakte er veel indruk: "Je zag meteen dat hij uitzonderlijk was. Als trainer, maar ook als persoon", vertelt Virgil De Windt, destijds keeperstrainer, aan Belang van Limburg. "Iedereen noemde hem 'de professor'. Hij sprak met aanstekelijk enthousiasme en wist mensen te boeien. Zijn trainingen waren tot in de puntjes voorbereid en technisch sterk. Een trainer van formaat."

Toch hield het avontuur na zes maanden op. Niet alleen vanwege het vertrek van Condom: "Het klikte niet met de sportief directeur. Op een gegeven moment kregen ze zelfs een hevige ruzie. Er was ook een conflict met Michael Wallace (lid van de staf). De CEO gaf de voorkeur aan de Engelse assistent. Op een bepaald moment reageerde Reedijk: 'Het is hij of ik'. Uiteindelijk vertrok hij met Nieuwjaar, wat een zware klap voor het team was", herinnert De Windt zich.

Reedijk was erg populair bij de spelers: "Een briljante trainer, één van de besten die ik heb meegemaakt. Hij wist mijn sterke punten te herkennen en begeleidde me nauw. Hij verbeterde vaak mijn zwakke punten. Kalm en toegankelijk, en gaf ook waardevolle raad. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat hij ver zal geraken in het voetbal", zegt rechterflankspeler Emile Samyn.

De jonge trainer had wat tijd nodig om deze hectische periode op Schiervelde te verwerken: hij bleef tweeënhalf jaar zonder club, voordat hij terugkaatste en weer naar Nederland trok, richting Vitesse Arnhem. Daar bleef hij het vak bijleren naast trainers als Thomas Letsch en Philip Cocu. Zo zat hij onder meer op de bank in het Lotto Park op een avond in augustus 2021 toen de Nederlandse club Anderlecht van Vincent Kompany uitschakelde na een memorabel gelijkspel (3-3, een gemiste penalty van Lior Refaelov die Sporting het hele seizoen achtervolgde).

Een seizoen vol leermomenten met de RSCA Futures

In juni 2023 zette het Belgische voetbal hem op een nieuw kruispunt door hem voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer te laten worden. Toeval wilde dat het een terugkeer naar het Lotto Park was: hij werd aangesteld als trainer van de RSCA Futures. Hij volgde er Guillaume Gillet op, die zelf Robin Veldman was opgevolgd, met wie Reedijk enkele overeenkomsten deelt: beide Nederlanders werkten bij de jeugd van Ajax voordat ze hun trainerscarrière begonnen bij de Anderlecht U23.

In Neerpede werkte Marink Reedijk met jongens als Tristan Degreef, Nathan De Cat, Antoine Colassin, Ali Maamar... en Colin Coosemans. Met een zekere David Hubert als assistent hielp hij bij de doorbraak van Keisuke Goto en Nilson Angulo. Na moeilijke aanpassingsmaanden in België nam laatstgenoemde een stap vooruit onder Reedijk (5 goals in 15 wedstrijden). Dat seizoen eindigden de RSCA Futures slechts als twaalfde in D1B, maar ze wisten enthousiasme te wekken door de kwaliteit van hun spel en de ontwikkeling van de spelers.

Dat overtuigde Beveren om hem naar het Freethiel te halen. De rest is bekend: na een eerste seizoen dat eindigde op zes punten van het trio aan kop en afgesloten werd met twee nederlagen tegen Patro Eisden in de Promotion Playoffs, bracht Reedijk de ploeg bij zijn tweede poging naar de titel met een uitzonderlijk rapport van 66 op 72.

Gisteren was het feest compleet in het Waasland bij de terugkeer van de ploeg naar de eerste klasse. Dat zal over... bijna zes maanden gebeuren. Op het moment van schrijven heeft 'de professor' ongetwijfeld een fikse kater. Maar de trainers van de Belgische top zijn gewaarschuwd: hij staat snel weer voor het krijtbord.

