Nederlands icoon fnuikt euforiestemming rond Belgische uitblinker die naar WK wil
Foto: © photonews

Willem van Hanegem ziet dat Ajax-aanvaller Mika Godts in de Eredivisie opvalt, maar waarschuwt dat er nog werk aan de winkel is. Hij wil hem nog meer beslissender zien.

Volgens Van Hanegem is Ajax onder Fred Grim niet vooruitgegaan in vergelijking met John Heitinga. Van de laatste vijf wedstrijden werd er slechts één gewonnen, en vaak speelt Ajax defensief op eigen helft. 

Er wordt veel geroepen dat Godts de beste speler van de Eredivisie zou zijn."Dat zou hij kunnen worden, dat geloof ik wel, maar dat is hij natuurlijk nog niet. Dan moet er echt nog veel verbeteren", stelt Van Hanegem in het Algemeen Dagblad.

Willem van Hanegem vindt Mika Godts niet beslissend genoeg

In de wedstrijd tegen NEC zag Van Hanegem twee cruciale momenten waarin Godts faalde. "Wout Weghorst speelde een bal breed, maar Godts verprutste dat belangrijke moment met een aanname van niks", legt hij uit.

Ook vlak voor tijd, bij een counter, had Godts Weghorst in stelling moeten brengen."Maar hij ging voor eigen succes en schoot naast. En de mensen maar klappen, want Weghorst: dat vinden ze in Amsterdam allemaal te min, hè", aldus Van Hanegem.


Voor Van Hanegem moeten dit soort momenten verbeteren voordat Godts kan worden gezien als een speler die echt het verschil maakt. "Ja, hij heeft verder prima cijfers qua doelpunten en assists, maar als aanvaller moet je wedstrijden over de streep trekken die lastig zijn om winnen", besluit hij.
 

